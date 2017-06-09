صور| المنتخب الوطني يختتم معسكره ببرج العرب ويتوجه إلى تونس

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اختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم معسكره ببرج العرب، استعدادا لمباراته أمام تونس فى تصفيات أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في الحادية عشر مساء الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وانطلق مرانه الأخير فى الرابعة والنصف عصر اليوم ومازال جاريا، وذلك بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة والدكتور كرم كردى عضو مجلس الإدارة وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية.

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وتتوجه بعثة المنتخب إلى مطار برج العرب فى الثامنة إلا ربع استعدادا لإقلاع الطائرة إلى تونس في التاسعة مساء، ومن المقرر أن يتدرب المنتخب غدا على ملعب رادس الذي تقام عليه المباراة وفى توقيت إقامتها.