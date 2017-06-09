الرئيس الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التماسك خلال مفاوضات خروج بريطانيا من عضويته

برلين - (د ب أ):

حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، في برلين دول الاتحاد الأوروبي على التماسك الوثيق خلال إجراء مفاوضات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.

وقال شتاينماير خلال لقاء مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في برلين: "على أوروبا أن تظهر وحدتها وقدرتها على الفعل في مثل هذه الأوقات الصعبة".

وأشار شتاينماير إلى أن نفس الشيء مطلوب أيضًا خلال مناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي كلية وطريقة التعامل مع روسيا وتركيا أيضا.

وأوضح شتاينماير أن تشكيل الحكومة في لندن ربما يكون أصعب مما كان متوقعا في الأصل، ولكن مصير البقاء داخل أوروبا قد تقرر بالفعل، كما أن البريطانيين مهدوا الطريق مع الحكومة الحالية باستفتائهم على الخروج من الاتحاد.

وواصل شتاينماير القول أنه سيتبين مع الوقت ما إذا كانت فترة العامين المقررة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون كافية أم لا