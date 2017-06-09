مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة ستة آخرين بجروح اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن شابا 35 عامًا قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي شرق جباليا في شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أن 6 شبان آخرين أصيبوا خلال المواجهات بينهم 4 إصابات بالرصاص الحي.

وهذا ثاني قتيل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال ثلاثة أيام في المواجهات على أطراف شرق قطاع غزة.

وتندلع المواجهات عقب تظاهرات دعت إليها (هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار) للتظاهر قرب السياج الفاصل احتجاجا على تشديد إجراءات حصار قطاع غزة.