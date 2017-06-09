وزير الدفاع التونسي: القضاء سيحقق في اتهامات الجيش الليبي بشأن أنشطة قطرية مزعومة بتونس

تونس - (د ب أ):

تعهد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم الجمعة، بالتحقيق في المعلومات التي أدلى به العقيد في الجيش الليبي أحمد المسماري بشأن تدفق أموال قطرية عبر تحويلات بنكية بطرق غير قانونية.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين اليوم، إن القضاء سيفتح تحقيقا وسيقع التثبت فيما قيل، في إشارة إلى المعلومات المرتبطة بأنشطة استخباراتية قطرية في تونس وتحويلات مالية ضخمة في حسابات لأسماء قطرية بتونس.

وقال الحرشاني "إذا كان لهذه الأمور تداعيات على أمن البلاد وامنها القومي فإننا سنتتبعها".

وأضاف الوزير "المهم ان نكون يقظين في كل ما يتعلق بتهديد تونس".

كان العقيد الليبي أفاد في مؤتمر صحفي بأن ضابطا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس وشمال افريقيا يقوم بتمويل الإرهابيين في ليبيا.

وقال إن الضابط قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين جنوب البلاد قبل توجيهها إلى ليبيا.

وطالبت أحزاب سياسية في تونس بالتحقيق في تلك المعلومات والبحث في مصادر تمويل جمعيات مقربة من قطر.