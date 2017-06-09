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150 ألف طفل لا يمكنهم الذهاب إلى مدارسهم بسبب العنف في الكونغو

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مصراوي Masrawy

150 ألف طفل لا يمكنهم الذهاب إلى مدارسهم بسبب العنف في الكونغو

05:50 م الجمعة 09 يونيو 2017

150 ألف طفل لا يمكنهم الذهاب إلى مدارسهم بسبب العنف في الكونغو

العنف في الكونغو - ارشيفية

كينشاسا - (د ب أ):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، أن المعارك الدائرة في منطقة كاساي الكونغولية تسببت في منع 150 ألف طفل من الحضور إلى مدارسهم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة، إن طفلا من بين كل عشرة من المسجلين بالمدارس الابتدائية بالمنطقة انقطع عن التعليم.

وأفادت المنظمة أن اندلاع العنف واستمراره منذ أغسطس الماضي تسبب في الإضرار بـ 693 مدرسة، بينما استغلت مدارس أخرى كثيرة كمأوى للنازحين داخل البلاد.

ومنذ مقتل زعيم جماعة المتمردين كاموينا نسابو تنشب دائما معارك طاحنة بين أطراف الصراع.

وانتقل حوالي 3ر1 مليون نسمة من سكان المنطقة إلى مناطق أخرى أكثر أمنا كما هرب وفقا لتقارير الأمم المتحدة حوالي 30 ألفا آخرين إلى أنجولا.

ويقدر عدد الذين قتلوا في تلك المعارك بحوالي 1000 شخص.

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