استئناف مفاوضات اعادة توحيد قبرص في 28 يونيو بجنيف

(أ ف ب)

أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن رئيس جمهورية قبرص وزعيم القبارصة الأتراك سيستأنفان المحادثات الهادفة لاعادة توحيد الجزيرة برعاية المنظمة الدولية في 28 يونيو في جنيف.

وجاء في بيان للأمم المتحدة ان الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي سيلتقيان تحت اشراف الأمم المتحدة والدول الضامنة اليونان وتركيا وبريطانيا، الى جانب الاتحاد الاوروبي بصفة مراقب.

وقبرص مقسومة الى شطرين منذ الاجتياح التركي للقسم الشمالي في 1974 ردًا على انقلاب كان يهدف الى الحاق الجزيرة باليونان.

وكانت وساطة للأمم المتحدة لحل أزمة الجزيرة المقسومة فشلت في نهاية مايو الماضي، ما أثار مخاوف على مصير عملية السلام بكاملها.

وكان اناستاسيادس واكينجي استأنفا في مايو 2015، المحادثات لحل أزمة الجزيرة المقسومة، ولم تسفر الجهود السابقة بين المجموعتين القبرصيتين عن اي نتيجة ملموسة لاعادة توحيد الجزيرة بسبب خلافات متعلقة بالأراضي والأمن.