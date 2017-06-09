فتح قاعة القبة في أكبر مسجد بألمانيا أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة

كولونيا - (د ب أ):

رغم عدم تحديد الموعد الرسمي لافتتاح أكبر مسجد في ألمانيا، تمكن مسلمون اليوم الجمعة، من أداء أول صلاة جمعة داخل قاعة القبة الشاهقة في المسجد المركزي الجديد بمدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقال الأمين العام للاتحاد التركي الإسلامي "ديتيب"، بكير ألبوجا: "نحن سعداء بإمكانية الصلاة الآن داخل القاعة".

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد "ديتيب" يعتبر أكبر اتحاد إسلامي في ألمانيا.

ومنذ شتاء عام 2009 يُجرى بناء المسجد المركزي الجديد الملحق به مركز اجتماعي. وكان من المفترض الانتهاء من بناء المجمع عام 2012، إلا أنه تم إرجاء افتتاحه أكثر من مرة على خلفية نزاع قضائي استغرق عدة سنوات بسبب أخطاء معمارية.

وقال ألبوجا إنه تم الآن الانتهاء من نحو 95% من أعمال البناء، متوقعا افتتاح المسجد رسميا خلال هذا العام.

وكانت تُقام الصلوات في حجرات مؤقتة داخل المسجد من قبل. وتسع قاعة القبة التي يصل ارتفاعها إلى 36 مترا لنحو 1100 مصلي.