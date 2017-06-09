شهيد و6 إصابات في تظاهرات "نذير الغضب" شرق قطاع غزة
شهيد و6 إصابات في تظاهرات "نذير الغضب" شرق قطاع غزة
05:53 م الجمعة 09 يونيو 2017
تظاهرات فى غزة - ارشيفية
غزة- (أ ش أ):
استشهد الشاب الفلسطيني عائد خميس جمعة (35 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، خلال مواجهات شرق مخيم جباليا مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود شمال قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إنّ "ستة مواطنين أصيبوا بجروح، بعد استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا بقطاع غزة، بينهم أربعة شبان أصيبوا بأعيرة نارية في الأقدام، ومواطن أصيب بجروح طفيفة بطلق مطاطي فوق العين، وآخر بقنبلة غازة في صدره"، فيما ذكر شهود أن العديد من الشبان أصيبوا بالاختناق وعولجوا ميدانيًّا في تظاهرات شرق القطاع.
وأفاد شهود عيان، أن عشرات الشبان تجمعوا في خمس نقاط شرق القطاع وأشعلوا إطارات سيارات ورفعوا لافتات منددة بالحصار، فيما استهدفتهم قوات الاحتلال بأعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع.
وتندلع مواجهات مع قوات الاحتلال بشكل شبه يومي ينظمها مواطنون رافضون لاستمرار الحصار على قطاع غزة المستمر لأكثر من عقد من الزمن.
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