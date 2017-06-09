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فتح تدعو حماس لإنهاء الانقسام فورًا وعدم التدخل في الشئون العربية

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مصراوي Masrawy

فتح تدعو حماس لإنهاء الانقسام فورًا وعدم التدخل في الشئون العربية

05:48 م الجمعة 09 يونيو 2017

فتح تدعو حماس لإنهاء الانقسام فورًا وعدم التدخل في الشئون العربية

أسامة القواسمي

رام الله- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، إن على حركة (حماس)، وقف التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، لما يشكله ذلك من ضرر مباشر على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأضاف القواسمي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة-، إن المطلوب من "حماس" وقف تدخلها بالصراعات الداخلية التي تدور داخل هذه الدول، لأن ذلك يضر بالمصالح القومية ويضر بوحدة وسيادة الدول العربية، الأمر الذي يخدم إسرائيل.

وأوضح أنه اذا ما أرادت "حماس" الخروج من مأزقها الذي ادخلت نفسها به نتيجة تدخلها في شؤون الغير، وارتهانها لأجندات غير وطنية، فان عليها إنهاء الانقسام فورًا، وإنهاء كل تداعيات انقلابها الاسود الذي نفذته عام 2007 والذي كان سببا لهذا الانقسام المقيت، والانفكاك التام عن "جماعة الاخوان"، والعمل في اطار الوطنية الفلسطينية.

وجدد القواسمي، مطالبته لـ"حماس" بضرورة التخلي عن احلام اقامة امارة اسلامية في غزة، "فالقطاع جزء أصيل من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف الرهانات والاستقواء بالخارج والهروب إلى الأمام من استحقاق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصا في ظل غطرسة دولة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية.

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مصراوي Masrawy

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