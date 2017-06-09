فتح تدعو حماس لإنهاء الانقسام فورًا وعدم التدخل في الشئون العربية
فتح تدعو حماس لإنهاء الانقسام فورًا وعدم التدخل في الشئون العربية
05:48 م الجمعة 09 يونيو 2017
أسامة القواسمي
رام الله- (أ ش أ):
قال المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، إن على حركة (حماس)، وقف التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، لما يشكله ذلك من ضرر مباشر على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأضاف القواسمي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة-، إن المطلوب من "حماس" وقف تدخلها بالصراعات الداخلية التي تدور داخل هذه الدول، لأن ذلك يضر بالمصالح القومية ويضر بوحدة وسيادة الدول العربية، الأمر الذي يخدم إسرائيل.
وأوضح أنه اذا ما أرادت "حماس" الخروج من مأزقها الذي ادخلت نفسها به نتيجة تدخلها في شؤون الغير، وارتهانها لأجندات غير وطنية، فان عليها إنهاء الانقسام فورًا، وإنهاء كل تداعيات انقلابها الاسود الذي نفذته عام 2007 والذي كان سببا لهذا الانقسام المقيت، والانفكاك التام عن "جماعة الاخوان"، والعمل في اطار الوطنية الفلسطينية.
وجدد القواسمي، مطالبته لـ"حماس" بضرورة التخلي عن احلام اقامة امارة اسلامية في غزة، "فالقطاع جزء أصيل من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف الرهانات والاستقواء بالخارج والهروب إلى الأمام من استحقاق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصا في ظل غطرسة دولة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 22 مايو 2017
-
صفقة القرن و"تكفير المسيحيين" ورسالة بشأن السودان.. أبرز 10 تصريحات
-
مصطفى الجندي: البرلمان الإفريقي ينتصر لفلسطين ويقبلها عضوًا مراقبًا
-
وزير الخارجية يصل القاهرة بعد اجتماعه مع نظيره الأردني وصائب عريقات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ"تيران وصنافير" (1)أخبار
-
تصرف "غريب" من قائد طائرة رامز يتسبب في إلغاء فقرة بحلقة وائل كافوريفنون
-
حدث ليلًا: عقوبات جديدة ضد قطر وشرطي يحاول الانتحار بسبب وكيل نيابةأخبار
-
وزير إماراتي يستنكر "طلب قطر الحماية العسكرية من دولتين غير عربيتين"أخبار
-
"النقل" تقع في خطأ كارثي خلال إعلان أحمد فهمي الجديد- فيديوأخبار
-
رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار