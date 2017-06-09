5 فنانين أصيبوا في مقالب «2017».. إحداهم سقطت من فوق سفح جبل

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لا تمر برامج المقالب في كل عام من شهر رمضان مرور الكرام، حيث يخرج بعض الضيوف الذين وقعوا ضحايا تلك البرامج بأزمات مختلفة، ولعل أبرز مقدميها الفنان رامز جلال وهاني رمزي الذين يثيران الجدل على "السوشيال ميديا" كل سنة بسبب مخاطر "الكاميرا الخفية" التي يعرّضون ضيوفهم لها.

وفي رمضان الجاري، يأتي برنامجي "رامز تحت الأرض"، و"هاني هز الجبل" حاملين معهم إصابات الضيوف النفسية والجسدية التي يتعرضون لها فالأول يحتوي على غرق الضيف في رمال متحركة وهجوم وحش "الكومودو" عليهم الذي يرتديه رامز جلال، بين الآخر فكرته تدور حول ركوب الضيوف بسيارة يسير سائقها بسرعة جنونية ويقف فجأة عند سفح الجبل بلبنان الأمر الذي يهدد بحياتهم ووقوعهم من أعلى الجبل.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز نجوم الفن الذي تعرضوا لإصابات مختلفة وراء "مقالب" رمضان الجاري:-

1- الشاب خالد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تعرّض الفنان الجزائري الشاب خالد بإصابة خطيرة بإحدى ذراعيه، عقب وقوعه ضحية مقلب "رامز تحت الأرض"، والجدير بالذكر أنه عندما علم بالمقلب استقبل الأمر ببرود أعصاب على عكس زملائه ضحايا رامز جلال الذين ثاروا عليه ضربًا بعد اكتشافهم إياه.

2- هدى

وقعت المطربة الشعبية هدى ضحية مقلب "هاني هز الجبل"، حيث حاولت إيقاظ سائق السيارة العالقة على سفح جبل لبنان والمدعي أنه أغمى عليه، إلا أنها حاولت إنقاذ نفسها بالخروج من السيارة وسقطت على الصخور، الأمر الذي دفع هاني لوقف المقلب قائلاً: "وقفوا الجيم يا جماعة"، وبعد أن أنقذها فريق عمل البرنامج دخلت في حالة من الهلع والصراخ وظلت تبكي موجهة حديثها لرمزي: "اخص عليك يا هاني والله العظيم اخص عليك يا هاني، دا مقلب! دا مقلب! والله ما هسامحك يا هاني"، وبعد نجاحه في تهدئتها صعد معها للسيارة مجددًا لإقناعها بأن السيارة مؤمنة وأنها لم تكن تنزلق أبدًا في ظل الاحتياطات الأمنية التي أجرتها الجهة المنتجة.

3- أحمد فتحي

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إنفعل احمد فتحي بشدة بعد معرفته بحقيقة المقلب وكشف رامز عن وجه السحلية، وأصيب بوعكة صحية على الهواء، وبعد قيام فريق البرنامج بنهوضه من الرمال المتحركة وإفاقته، ومازحه رامز مما جعل فتحي يقول له: "قلبي بيوجعني ماتهزرش معايا يا رامز"، ثم اعتذر له الأخير على دخوله في تلك الأزمة الصحية التي تسبب بها المقلب.

4- مصطفى خاطر

أصيب الفنان مصطفى خاطر بجروح في الحلق بعد سقوطه في الرمال المتحركة وابتلاعه حبيبات منها ببرنامج "رامز تحت الأرض"، وقال لرامز بعد أن نزع قناع الحرباء الذي كان يرتديه: "حرام عليك يا عم"، وبعد أن نهض من تلك الرمال وقع مرة أخرى فيها وأنقذه فريق العمل وساعدوه على النهوض.

5- مها أحمد

إضطر هاني رمزي عدم إستكمال حلقته مع الفنانة مها أحمد، بعد أن أصيب بنوبة عصبية شديدة، مما جعله يكشف عن شخصيته الحقيقية ولإيقاف التصوير لإنقاذها، واشترط عليها مسامحته في نظير نزولها من أعلى الجبل، وهو ما رفضته بشدة ودخلت في حالة إنهيار عصبي.