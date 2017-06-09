خطأ كشف فبركة «رامز تحت الأرض»| لقطات أثارت الجدل في حلقة وائل كفوري

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وقع الفنان وائل كفوري ضحية الحلقة الثالثة عشر من برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" والذى يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة mbc مصر، وبمجرد عرض الحلقة لتتصدر بعدها مقدمة البحث على موقع التدوينات القصير "تويتر"، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التى لفتت أنتباه الجمهور على الحلقة.

موقف بطولى

حصد وائل إعجاب الكثيرين، فور إذاعة الحلقة خاصة موقفه البطولى مع الفتاة التي تشارك في التمثيل عليه في المقلب، وظل طوال الوقت يحاول مساعدتها وإنقاذها، ونجح في ذلك عندما أخرجها من الرمال والمياه إلى أرض صلبة، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور وخاصة الفتيات.

"كسر" في قدم رامز جلال

أشارت بعض التقارير الصحفية لإصابة الفنان رامز جلال بكسر في قدمه خلال تصويره الحلقة، حيث وجه له كفوري ركلة شديدة عقب اكتشافه المقلب، وهو ما جعل فريق العمل يلتف حول رامز ويحاول حمله لنقله "للكرفان" الخاص به لعمل الإسعافات الأولية له.

"بنطال" وائل كفوري

أثارت بعض اللقطات انتباه الجمهور وذهبت تخميناتهم إلى أن الحلقة مفبركة ومتفق عليها، خاصة بعد تغير ملابس كفوري وتحديدا بنطاله، ففي اللقطات الأولى عندما يكون كفوري متواجدا بداخل السيارة ظهر يرتدي جينز باللون الأزرق، أما عندما سقط في الحفرة الرملية وخرج منها ظهر بنطاله باللون الأسود، وهو الأمر الذي عزز عند البعض فكرة فبركة البرنامج.

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إلغاء فقرة وائل كفوري مع نيشان

كطبيعة حلقات البرنامج يقوم الضيف قبل المقلب بإجراء حوار تليفزيوني مع "نيشان"، إلا أن قائد الطائرة التى كان يستقلها وائل كفوري قامت بالهبوط في المكان المخصص لتنفيذ الملقب مباشرة دون أن تهبط داخل الواحة التى يجري فيها نيشان لقائه التليفزيوني.

وتكهن الكثيرون بالسبب حول تغيير نظام الحلقة، بوجود ثمة أزمة وخلاف بين نيشان ووائل، وأفادت تقارير آخرى بأنه خطأ تقني تسبب فية ضيق الوقت وخطأ من قائد الطائرة الذي هبط به داخل المكان المخصص لتنفيذ المقلب وليس واحة "نيشان".

وائل كفوري يتجاهل رامز جلال بعد عرض الحلقة

على عكس الكثير من النجوم اللذين روجوا لحلقتهم في "رامز تحت الأرض"، تجاهل الفنان وائل كفوري حلقته التي أذيعت أمس، وتعمد ألا ينشر أية تغريدات أو الرد علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة.