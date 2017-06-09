أحد الأندية ترغب في ضم «رونالدو» بمبلغ خيالي

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أكدت بعض تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، استعداد أحد الأندية الصينية، بتقديم عرض خيالي لفريق ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قيمة العرض المقدم إلى ريال مدريد يُقدر بـ 200 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب يصل إلى 120 مليون يورو سنويًا، وهو رقم لم يذكر في عالم كرة القدم من قبل.

وأضافت الصحيفة، أن حالة رونالدو الاستثنائية مع نهاية الموسم المنصرم، وضعت هذا المبلغ على طاولة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

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واستطاع صاحب الـ 32عامًا أن يتألق بشكل لافت مع كتيبة المارينجي، خاصة في المباريات الأخيرة من مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وساهم في حصد لقب البطولتين.

ولفتت الصحيفة أيضًا إلى تصريح رونالدو الذي أثار حالة من الغموض يوم الأربعاء الماضي، بعدما رد على إمكانية رحيله عن مدريد للصين قائلا "لا شيء مستحيل".

الجدير بالذكر أن رونالدو جدد عقده مع الفريق الملكي في نوفمبر الماضي حتى 2021، ومن المقرر فتح باب الانتقالات الصيفية في الصين خلال الفترة من 19 يونيو حتى 14 يوليو المقبلين.