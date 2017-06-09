القرضاوي أخرهم .. الإخوان يشبهون قياداتهم بالرسل والصحابة.. ومعارضيهم بالكفار

التحرير

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لم يكن يوسف القرضاوى أول من شبه قيادات الإخوان وأنصارهم بالرسول والصحابة، حيث كتب اليوم مقالًا على موقع ما يسمى بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" شبه خلاله تميم بن حمد وأنصاره برسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الدول المناهضة لسياسة قطر بكفار قريش .

وذكر القرضاوى فى مقاله، الأحداث والأزمة بين قطر والدول العربية، فى عدة رسايل زاعمًا أن الإخوان مُطاردون من أذى الكفار، وليس لهم دخل بالإرهابيين وقتل الأبرياء ولم يعرفوا شيئا عن الاغتيالات السياسية انما كانوا أصحاب دعوة وكانوا مضطهدين دينيًا، كما شبه حكام قطر وتركيا ومواجهتهم وتحديهم للدول العربية بالمعجزات الآلهية التى واجهها الرسول الصحابة ضد الكفار.

أما أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، فدشنوا صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، أطلقوا من خلالها عبارات خزعبلية وشبهوا الرئيس المعزول محمد مرسى بالأنبياء والرسل، ومن ضمن الصفحات "مرسي رسولي" دشنها أنصار المعزول وزعمت أن ما تحمله مرسي يفوق قدرة وتحمل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الرسالة؛ بل أنهم أعطوا مرسي مرتبة الرسول عند الله؛ وهو ما أغضب الكثير من النشطاء .

والأدهى من ذلك، عندما وضعوا الرئيس المعزول محمد مرسى، مكانة الصحابة والرسل، وشبهوه بسيدنا يوسف، عندما قال "وجدى العربى" من قبل: "محمد مرسى حفيد عمر بن الخطاب وحفيد عمر بن عبد العزيز"، و أشار إلى أنه يشعر بأن الرئيس مرسى و كأنه أحد الصحابة".

أما "عزة توفيق" زوجة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، فشبهته بسيدنا يوسف حيث قالت: "ذهبت أنا واثنتان من بناتى لزيارة زوجي في محبسه ومعنا بضع من الأحفاد، وتعودت ابنتي حفصة في كل زيارة لها أن تسأل والدها وصية أو موعظة إيمانية"، مضيفة: "هذه المرة خواطر من سورة يوسف أنقلها لكم ليطلع الجميع على روح زوجى الجميلة، بالرغم من قهر الظلمة وافترائهم عليه وضلالهم وتضليلهم، قال لنا الآية الرابعة "إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين" وفى الآية ١٠٠ تحقيق للرؤية.

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وعن أنصار مرسى، فقد أصدروا فتاوى مضللة فى ميدان رابعة العدوية، ومنها الفتوى بأن الإعتصام في رابعة أفضل من العمرة، وكذلك الفتوى الصادرة عن صفوت حجازى للمعتصمين برابعة العدوية، حيث شبه موقف صمود مؤيدي مرسي بميدان رابعة العدوية بجهاد الصحابة مع رسول الله، مؤكدًا للمتظاهرين أن اعتصامهم جهاد فى سبيل الله والشهادة مقابل نصرة دين الله، بالإضافة إلى فتوى الإخوان بأن الاعتكاف في رابعة رجال ونساء خير من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كما أفتى أحد الشيوخ السلفية، لفتيات الإخوان والمعتصمات بميدان رابعة بعد زواجهم من المعارضين للشرعية، وتشبيهه لهم بالكفار كما أفتى أحد المشايخ السلفية وحذرهم إن فعلن ذلك يكن آثمات، أما الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قال "من يقتل فى تظاهرات 30 يونيه فهو شهيد، أمام عبد الرحمن البر فقد أفتى بأن معتصمى رابعة العدوية يجوز لهم شرعًا الإفطار فى رمضان لأنهم يجاهدون فى سبيل الله".

من جانبها، علقت الدكتورة آمنة نُصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على مانشره يوسف القرضاوى بتشبيهه تميم قطر وأعوانه بالرسول والصحابة، مؤكدة أن هذا ابتذال لتشبيهم أنفسهم بالرسل والصحافة كما كان يفعلها أنصار الإخوان فى ميادين رابعة والنهضة.

وأكدت نصير فى تصريحات خاصة لـ:التحرير"، أن هذا النوع من الابتذال كى يكسبوا أى شهرة أو سمعة لأنهم فى داخلهم يعلمون أنفسهم جيدًا، مضيفة: "الكل يعلم أن هذا كذبًا وزورًا" لافتة أن الإخوان معروفين بإطلاق الشائعات كل فترة كى يظهروا على الساحة السياسية من جديد، قائلة: "دى فرقعة إنهم موجودين وخلاصة كلامى ونصيحتى لازم إهمال هؤلاء الناس فيما يدعون ويجب تركهم" .

وأضافت أستاذة العقيدة، أن هؤلاء الناس مرضى نفسيين إلى جانب أنهم دائمين خلط الدين بالسياسة وفقًا لأهوائهم.