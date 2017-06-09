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مصير «ستانلي» يحسم الصفقات الإفريقية في الزمالك

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مصير «ستانلي» يحسم الصفقات الإفريقية في الزمالك مصير «ستانلي» يحسم الصفقات الإفريقية في الزمالك

التحرير

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يحسم مستقبل النيجيري ستانلي لاعب فريق والمعار من وادي دجلة، استمراره من عدمه مستقبل الصفقات الإفريقية داخل النادي الأبيض.

جاء ذلك بعدما بدأ مرتضى منصور في التحرك رسميا لضم اللاعب بشكل نهائي، بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بماجد سامي رئيس وادي دجلة؛ للتفاوض على ضمه ومحاولات لتقليل بند المليون ونصف دولار لشرائه بشكل نهائي.

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وفي حالة نجاح رئيس الزمالك ضمه بشكل نهائي سيفاضل الزمالك بين الغاني أشيمبونج المنضم حديثا من صفوف الداخلية والإيفواري رزاق سيسيه، والذي توصل لاتفاق مع الزمالك وأصبح انضمامه مسألة وقت، وسيفاضل بين انضمام أحدهما وإعارة أخر خصوصا أن الاتجاه الأقرب هو عدم عودة البوركيني محمد كوفي لصفوف النادي الأبيض.

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التحرير

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