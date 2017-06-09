أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كوفي» يرفض العروض المقدمة إليه.. وينتظر موقفه في الزمالك

Google+ Print
«كوفي» يرفض العروض المقدمة إليه.. وينتظر موقفه في الزمالك «كوفي» يرفض العروض المقدمة إليه.. وينتظر موقفه في الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفض البوركينابي محمد كوفي، لاعب نادي والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي، النظر في العروض المقدمة إليه قبل حضوره إلى ، من أجل عقد جلسة مع مسئولي النادي لحسم مصيره، وذلك بعد ان علم اللاعب بأنه خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد. 

على الجانب الأخر، رفض رئيس النادي رفضا نهائيا عودة اللاعب؛ خاصة وأنه لم يغفر له هروبه من قبل بسبب مستحقاته المتأخرة.

شاهد أيضا

ويدعم وجهة نظر مرتضى منصور أكثر من عضو داخل مجلس الإدارة، فيما يرغب عدد آخر عودة اللاعب؛ خاصة وأنه مدافع جيد ومازال محافظا على مستواه، لكن الاتجاه الأقرب داخل المجلس هو تجديد إعارة اللاعب أو بيعه نهائيا وضم لاعب إفريقي في الخط الهجومي.

وتقرر في نهاية الأمر أن يكون البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق، هو صاحب القرار النهائي بشأن موقف اللاعب سواء بالموافقة على عودته أو توجيه الشكر له نهائيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

بعد استقالته.. مرتضى منصور يزيل اسم «جد» عضو الزمالك

بعد استقالته.. مرتضى منصور يزيل اسم «جد» عضو الزمالك

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»