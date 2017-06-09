«كوفي» يرفض العروض المقدمة إليه.. وينتظر موقفه في الزمالك

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رفض البوركينابي محمد كوفي، لاعب نادي الزمالك والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي، النظر في العروض المقدمة إليه قبل حضوره إلى مصر، من أجل عقد جلسة مع مسئولي النادي لحسم مصيره، وذلك بعد ان علم اللاعب بأنه خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد.

على الجانب الأخر، رفض مرتضى منصور رئيس النادي رفضا نهائيا عودة اللاعب؛ خاصة وأنه لم يغفر له هروبه من قبل بسبب مستحقاته المتأخرة.

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ويدعم وجهة نظر مرتضى منصور أكثر من عضو داخل مجلس الإدارة، فيما يرغب عدد آخر عودة اللاعب؛ خاصة وأنه مدافع جيد ومازال محافظا على مستواه، لكن الاتجاه الأقرب داخل المجلس هو تجديد إعارة اللاعب أو بيعه نهائيا وضم لاعب إفريقي في الخط الهجومي.

وتقرر في نهاية الأمر أن يكون البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق، هو صاحب القرار النهائي بشأن موقف اللاعب سواء بالموافقة على عودته أو توجيه الشكر له نهائيا.