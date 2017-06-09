شيماء مصطفى

تتعدد وتتنوع أصناف الأطباق والوجبات علي مائدة الافطار والسحور ، ولكن هناك أطعمة تفيد المتزوجين في شهر رمضان ، فاحصري علي تجهيزها وادخالها ضمن وجبات السحور والافطار .

لذا يقدم موقع “مباشر 24″ الأطعمة الصحية والتي تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجل والمرأةكما يلي:-

يعتمد شهر رمضان المبارك فقط على وجبتين بدلًا من ثلاث وجبات فلابد من التركيز على الأطعمة والمأكولات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة . منها ما يساهم في تعزيز عملية الهضم . يفضل تناول خمس أطعمة على مائدة الإفطار أو وجبة السحور وهي.

6 أطعمة للمتزوجين في رمضان

التمر

من الأكلات الأساسية على موائد الإفطار في شهر رمضان هو التمر. يفضل تناول عد الفطور مباشرة وذلك لأنه مفيد للجسم كثيرًا بعد الصيام.

لا تتوقف فوائده هنا فقط فهو من أهم المنشطات الجنسية في شهر رمضان لأنه يحتوي على عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة وتمنحه دائمًا رغبة جنسية فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والحديد. تعزز كل هذه العناصر من القدرة الجنسية بشكل كبير. يفضل تناوله مع الحليب والعسل عن طريق مزج المكونات معًا. يقوم برفع الهرمونات الجنسية وخاصة الهرمونات المسؤولة عن زيادة أعداد الحيوانات المنوية وتحسين الخصوبة وهم هرمونات الاستيراديون الفلافينويد.

البطيخ

البطيخ من أبرز أنواع الفاكهة التي تعزز من زيادة القدرة الجنسية عند الزوجين.

يرتبط فاكهة البطيخ بالأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية وذلك لأنه يحتوي على مكونات ومعادن تساعد في ارتفاع مستويات الأندورفينات والسير وتونين. ينصح بتناوله أثناء وجبة السحور فهو يرطب الجسم ويشعره بالانتعاش. يحتوي أيضًا البطيخ على نسبة عالية من الماء بحوالي 92℅ إلا ان النسبة المتبقية غنية بالعناصر الغذائية التي تلزم الصحة الجنسية و تساهم في تعزيز الأداء الجنسي. يعتبر البطيخ هو الحل الحقيقي والبديل للفياجرا!

المكسرات

المكسرات هي من الأكلات الرئيسية في شهر رمضان الكريم ولا تخلو من الموائد في وجبتي الفطور والسحور.

جميع أنواع المكسرات تفيد الحياة الجنسية بشكل كبير ومن أشهرهم الكاجو، والفستق، وعين الجمل، والبندق، واللوز لأن المكسرات غنية بالدهون المفيدة والتي تمد الجسم بالطاقة الجنسية. تحتوي على عنصر السيليزيوم، والزنك، وفيتامين E الذي يعمل على ارتفاع مستويات الهرمونات الجنسية عند الرجال. المكسرات من الأطعمة الغذائية التي تحتوي على الأحماض الأمينو الذي يزيد من الانتصاب كما هي من المنشطات الجنسية عند النساء.

المأكولات البحرية

من الأطعمة المثالية لزيادة الرغبة الجنسية بشكل عام ولابد من الحرص على وجودها على مائدتكِ في شهر رمضان الكريم هي المأكولات البحرية الغنية بالفسفور وبأحماض ال أوميجا3.

هي تحسن من الدورة الدموية وتساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة. تعد كلمة السر لحياة جنسية سعيدة وناجحة وممتعة أيضًا فعند تناول السلمون أو الماكريل أو الجمبري أو التونة تشعر برغبة جنسية عالية ومتعة حقيقية أثناء القيام بممارسة العلاقة الحميمة. يجب ألا تخلو مائدتك الرمضانية من المأكولات البحرية!

البصل والثوم

البصل والثوم من الأغذية الصحية التي تفيد الصحة الجنسية وتعزز من زيادة الرغبة والنشوة الجنسية عند الأزواج.

يساعدان على تقوية الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة ويساهمان في وصول الدم إليهم من خلال إضافته للأطعمة عند طهيها. يذكر ان البصل قد يحتوي على عنصر الكروم الذي يعمل على ارتفاع هرمونات الذكورة عند الرجال وهو هرمون التستوستيرون كما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

الفواكه والخضروات

لا تنسي الفواكه والخضروات على المائدة الرمضانية فهي غنية بالعناصر والمكونات الغذائي الصحية والسليمة والمفيدة للصحة والحياة الجنسية بشكل كبير.

تحتوي على الفيتامينات الهامة لزيادة الرغبة والإثارة الجنسية عند الأزواج. ينصح بتناولها بكثرة أثناء وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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