نقل ملف تحفيز الطيران العارض إلى هيئة تنشيط السياحة

كتب- مصطفي المنشاوي:

أعلنت هيئة تنشيط السياحة بوزارة السياحة، الجمعة، نقل ملف تحفيز الطيران من الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باعتبار أن نظام تحفيز الطيران جزء هام لا يتجزأ من منظومة الترويج للسياحة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن أعمال الضبط الدقيق لآليات تنفيذ صرف المستحقات يتم من خلال منظومة عمل مشتركة بين كل من وزارة السياحة (الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي)، ووزارة الطيران المدني (سلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات)، ووزارة الداخلية (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعد استطلاع رأي الجهات الرقابية لتلافي الصعوبات في منظومة التحفيز السابقة.

وقال اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم اعتماد مخصص مالي بالدولار الأمريكي لبرامج تحفيز الطيران والتي تم تنفيذها من 1/11/2016 حتى 31/10/2017 لتغطية كافة أنواع الرحلات الجوية، مضيفا أن برامج التحفيز التي يتضمنها البرنامج هي برامج مختلفة تشمل جميع أنواع رحلات الطيران (العارض، المختلط، المنتظم منخفض التكاليف).

وأضاف حمدي، أن الهيئة تعمل على تحفيز منظومة الطيران للمقاصد السياحية بالبرنامج، وأنها تشمل جميع المطارات بالمقاصد السياحية المصرية بإجمالي 9 مطارات مع وضع نظام تحفيز خاص للشركة الوطنية (مصر للطيران).

وأشار إلى أنه يتم مراعاة تيسير المستندات المطلوبة لصرف المستحقات لتكون عبارة عن 2 مستند فقط يُقدم من شركة الطيران أو الوكيل عنها، مما ييسر أعمال مراجعة وصرف المستحقات على أن يتم سداد مستحقات شركات الطيران لصالح وزارة الطيران المدني.

وذكر البيان أن مصر كانت من أولى الدول في 2002/2003 التي تبنت أسلوب تحفيز الطيران العارض (الشارتر) لمنظمى الرحلات "Tour Operators" بغرض حثهم على جلب مزيد من السائحين في ظل انتشار سياحة المجاميع "Mass Tourism" والسياحة الشاطئية ونظام الرحلة الشاملة "All Inclusive".