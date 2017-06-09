"جمعة" يبحث مع مديري الأوقاف موقف إزالة التعديات.. غدًا
"جمعة" يبحث مع مديري الأوقاف موقف إزالة التعديات.. غدًا
04:47 م الجمعة 09 يونيو 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - محمود مصطفى:
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اجتماعًا موسعًا ومفتوحًا بجميع قيادات الهيئة ومديري المناطق غدًا السبت بمقر الهيئة بالدقي.
ويبحث جمعة مع مديري المناطق، ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها.
وقال وزير الأوقاف، إن هناك روحًا جديدًا ستسري في الهيئة خاال المرحلة المقبلة، مشددا على أنه لا مكان لمتراخ أو متكاسل، وسيكون الإنجاز والكفاءة وحدهما هما الفيصل في تقييم الأداء، وسيتم تطبيق مبدأ ربط الحافز بالأداء والإنجاز بل التميز فيه.
وكلف وزير الأوقاف، رئيس الهيئة بدراسة جميع الملفات، ووضع تصور عاجل لحل جميع المشكلات العالقة، وآلية للاستثمار الأمثل لمقدرات الهيئة، مع سرعة الإنجاز وأخذ عامل الوقت في الاعتبار الشديد.
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