رئيس "المصريين الأحرار": بيان "الإرهاب القطري" لن يكون الأخير ضد الدوحة

كتبت- ياسمين محفوظ:

​أبدى الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، تأييده للبيان المشترك الصادر عن مصر والإمارات والسعودية والبحرين، بشأن إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، موضحًا أنه خطوة هامة في سبيل مكافحة الإرهاب.

وأضاف العلايلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن البيان خطوة ستتبعها خطوات أخرى أكثر أهمية إن لم تتراجع قطر عن موقفها المناهض للدول العربية.

وقال: "البيان خطوةً هامة جدًا، نظرًا لأنه تضمن الأسماء والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية، فضلًا عن إعلان حيثيات هذه الأسماء، والذين صدر ضدهم أحكام قضائية، خاصةً وأن البعض أعتقد أن الأزمة سياسية فقط".

وأشاد رئيس حزب المصريين الأحرار، بموقف مصر وأهميته، حيث أنها تُعد حجر الزاوية ومحركة الأحداث.

وأصدرت 4 دول عربية، هي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، بيانًا يضم قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنهم شخصيات مطلوبة دولياً، وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان، الصادر أمس الخميس، اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعًا، وتضم 59 فردًا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.