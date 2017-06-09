رئيس "المصريين الأحرار": بيان "الإرهاب القطري" لن يكون الأخير ضد الدوحة
رئيس "المصريين الأحرار": بيان "الإرهاب القطري" لن يكون الأخير ضد الدوحة
04:44 م الجمعة 09 يونيو 2017
الدكتور محمود العلايلي
كتبت- ياسمين محفوظ:
أبدى الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، تأييده للبيان المشترك الصادر عن مصر والإمارات والسعودية والبحرين، بشأن إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، موضحًا أنه خطوة هامة في سبيل مكافحة الإرهاب.
وأضاف العلايلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن البيان خطوة ستتبعها خطوات أخرى أكثر أهمية إن لم تتراجع قطر عن موقفها المناهض للدول العربية.
وقال: "البيان خطوةً هامة جدًا، نظرًا لأنه تضمن الأسماء والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية، فضلًا عن إعلان حيثيات هذه الأسماء، والذين صدر ضدهم أحكام قضائية، خاصةً وأن البعض أعتقد أن الأزمة سياسية فقط".
وأشاد رئيس حزب المصريين الأحرار، بموقف مصر وأهميته، حيث أنها تُعد حجر الزاوية ومحركة الأحداث.
وأصدرت 4 دول عربية، هي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، بيانًا يضم قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنهم شخصيات مطلوبة دولياً، وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.
وأكد البيان، الصادر أمس الخميس، اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعًا، وتضم 59 فردًا و12 مؤسسة.
وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد إعلان قائمة "الإرهاب القطري".. هل تنتهي الوساطة مع الدوحة؟
-
بعد المقاطعة وقائمة الإرهاب.. هل يرحل قيادات الإخوان عن قطر؟
-
عماد جاد يطالب السعودية بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية
-
مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
وزير الإعلام السعودي: مستعدون لتوظيف الإعلاميين العائدين من قطرأخبار
-
نص بيان مصر أمام مجلس الأمن بخصوص اتهام قطر بتمويل داعشأخبار
-
خبير: قوائم الإرهاب خطوة لتركيع قطر.. والدوحة أمامها "سيناريوهين"أخبار
-
26 مصريًا على قائمة الإرهاب.. أبرزهم القرضاوي والزمر ووجدي غنيمأخبار
-
مصر والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهابأخبار
-
الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35أخبار