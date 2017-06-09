مباحث التموين تكشف حيلة تاجر دواجن فاسدة في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مجزر دواجن بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير المجزر، وتبين قيامه ببيع طبق مقطعات دواجن "فيليه" يزن كيلو جرام بخلاف الحقيقة، وتبين أن وزنه الحقيقي 700 جرام فقط، وأنه يضيف 300 جرام ثلج مجروش.

وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن مدير المجزر يضع المنتج النهائي داخل ثلاجات تحت درجة تبريد عالية؛ خشية اكتشاف حيلته.

وكشف تقرير مفتشي الصحة والطب البيطري، أنه عقب شراء المستهلكين لأطباق الفيليه، يذوب الثلج ويتحول إلى مياه تمثل خطرا على صحتهم كون المنتج أصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.