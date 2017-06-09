صحيفة: ليفربول يشعر بالإحباط بسبب صفقة «صلاح»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يزال نادي ليفربول الإنجليزي حريصًا على التعاقد مع اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، جناح روما الإيطالي حاليًا، وتشيلسي الإنجليزي سابقًا.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن النادي الإنجليزي يشعر بالإحباط؛ بسبب الصفقة المتعثرة حتى الآن لتعنت روما في سعر اللاعب.

شاهد أيضا

وكان روما قد طلب في رحيل صلاح 35 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جناحه، إلا أن ليفربول يشعر بأن هذا الثمن أعلى بكثير من ثمن اللاعب في السوق.

ووضع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عددًا من البدائل لصفقة صلاح، مثل البرتغالي جيلسون مارتينيز، لاعب سبورتنج لشبونة، وكيتا بالدي، لاعب لاتسيو، والذي يُقال إنه قريب جدًا من الانضمام لميلان الإيطالي، إضافةً للبرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني.