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عضو بـ«25-30» الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير «انتحار سياسي»

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عضو بـ«25-30» الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير «انتحار سياسي» عضو بـ«25-30» الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير «انتحار سياسي»

التحرير

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شدد النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل«25-30» البرلماني، علي أن نص إتفاقية «تيران وصنافير»، لم يصل للنواب حتي الآن، مضيفًا أن كل أعضاء التكتل طالبوا بالإنتقال إلي لجنة الشئون التشريعية قبل مناقشة الإتفاقية ولم ترد أمانة المجلس عليهم حتي الآن.

وقال في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة التشريعية أمامها مهمة تاريخية وكل عضو فيها يحمل أمانة، مضيفاً: «لن أقبل أن أُمنع من حضور هذه الاجتماعات».

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وأكد طنطاوي، أن هناك نيه لإنهاء الأمر عن عجل داخل البرلمان، موجهًا رسالة لنواب المجلس أن يتحملوا مسئولياتهم، معتبراً أن ذلك الحل الوحيد لإنقاذ المجلس من ما سماه بـ«الانتحار السياسي» حال الموافقة علي الإتفاقية.

وتابع: «التكتل سيقدم قائمة بالمستندات والمسئولين الحاليين والسابقين الذين سيطالب باستدعائهم للمجلس لسماعهم رأيهم، بالإضافة إلي هيئة الدفاع عن الأرض برئاسة المحامي خالد على، حتى نؤكد للنواب الحقيقة المستقرة في وجداننا والتي كشف عنها حكم الادارية العليا».

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التحرير

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