أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عضو بـ«تكتل25-30»: راجعنا المستندات وتأكدنا من مصرية الجزر

Google+ Print
عضو بـ«تكتل25-30»: راجعنا المستندات وتأكدنا من مصرية الجزر عضو بـ«تكتل25-30»: راجعنا المستندات وتأكدنا من مصرية الجزر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو تكتل «25-30»،  أنه لايجوز النظر في اتفاقية تيران وصنافير، طالما هناك حكم قضائي.

وتابع: « لايجوزمناقشة المجلس للاتفاقية إلا بعد الفصل في الطعن المقدم من أمام المحكمة الادستورية العليا ضد حكم الادارية العليا والذي ألغي الاتفاقية».

وأوضح داود لـ"التحرير"، أنه في حال انتهاء المحكمة الدستورية بأن المحكمة الإدارية غير مختصة يبدأ المجلس المناقشة من حيث التوافق حول النصوص الدستورية من عدمه، وهل هناك تنازل عن الارض، وفي هذه الحالة يلجأ للاستفتاء الشعبي من عدمه، مشيرًا إلي أن المسائلة فنية وسيكون هناك خبراء جغرافيين وقانون دولي.

شاهد أيضا

وطالب رئيس اللجنة التشريعية في حالة مناقشة الاتفاقية ببثها تليفزيونياً، لافتا إلي أن التكتل راجع المستندات ولم يترك «خرم إبره»، إلا وتأكد من مصرية الجزر.

وكانت لجنة الشئون التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أرسلت رسالة إلي النواب-بحسب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» البرلماني،  تضمنت مواعيد انعقادها الأسبوع الجديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـاتفاقية «تيران وصنافير». 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015

القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»