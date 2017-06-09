بعد وقف إعلانات «بيت الزكاة».. جمعة: لا يجوز المتاجرة بالفقراء

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طالب وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن تراعي إعلانات التبرع، المنتشرة في الفضائيات المصرية حاليا، ظروف مصر الحضارية والإنسانية، وعدم المتاجرة بمشاعر وأحاسيس الفقراء والمحتاجين، أو المبالغة في عرض بعض مشكلاتنا المجتمعية، مما قد يسيء لصورتنا في الداخل والخارج، فى إشارة منه لرفض إعلان بيت الصدقات والزكاة المصرى التابع للأزهر الذى ظهرت فيه إحدى السيدات ببنى سويف تشرب مياها ملوثة.

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد أصدر قرارا خلال الأيام الماضية بوقف بث الإعلان نتيجة للموجة الغاضبة والاستياء الشديد التى انتابت جموع المواطنين من الإعلان، الأمر الذى دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى مخاطبة الطيب رسميا بضرورة وقف الإعلان لأنه يشوه صورة مصر الحضارية، وبناء عليه قام شيخ الأزهر على الفور بالاستجابة لطلب المجلس بإصدار قرار بوقف بث الإعلان.

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وطالب وزير الأوقاف -وفقا لتصريحات له اليوم الجمعة- بآلية لمراجعة تلك الإعلانات واعتمادها بما يحقق رسالتها الراقية في دعم أصحاب الحاجات، ولكن دون أن نخدش حياءهم أو إنسانيتهم أو أن نتاجر بأوجاعهم أو نشوه جانبًا من الصفحة الحضارية الراقية لوطننا الأبي.

وأوضح وزير الأوقاف أن فعل الخير لا يحتاج سوى تحريك ما كمن في نفوس أهل الخير، والتذكير بالواجب الديني والوطني والإنساني دون إسفاف في عرض المشكلات أو الابتذال في عرض حاجات أصحاب الحاجات التي من حقها أن تقضى، وأن من واجبنا أن نقضيها دون أي امتهان لكرامة الإنسان بغض النظر عن ضعفه ومسكنته ومدى حاجته.