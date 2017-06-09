أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قيادي بـ«دعم مصر»: لن نجامل أحد في «تيران وصنافير»..الله سيحاسبنا

Google+ Print
قيادي بـ«دعم مصر»: لن نجامل أحد في «تيران وصنافير»..الله سيحاسبنا قيادي بـ«دعم مصر»: لن نجامل أحد في «تيران وصنافير»..الله سيحاسبنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد النائب جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم »، أن البرلمان لن يجامل أحد أثناء مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، وأن المجلس سيتخذ القرار الصحيح، وسيحق الحق لأن الله سيحاسب علي ما سيبديه من رأي في هذا الأمر-بحسب تعبيره.

وأضاف عبدالعال، لـ«التحرير»،:« لا داعي أن يزايد علينا أحد بالوطنية، وما قدمناه علي أرض الواقع أكبر من الكلام، ودعاة الوطنية بالخطب الرنانة كثيرون ولا يفعلوا شيئاً، وأيضاً لا أحد يزايد علي وطنية أو الإئتلاف أوالمسئولين، وإذا كان هناك حماس لبعض شباب النواب بناءًا علي ايدلوجية معينة وخطب رنانة تجلب المشاعر، فهناك ايضاً قيادات في مصر لديهم من الخبرة والوطنية في هذا الأمر أكثر منهم».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

فيديو| مفيد فوزي: السيسي يحتاج لحزب يقف في ظهره

فيديو| مفيد فوزي: السيسي يحتاج لحزب يقف في ظهره

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»