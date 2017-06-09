قيادي بـ«دعم مصر»: لن نجامل أحد في «تيران وصنافير»..الله سيحاسبنا

التحرير

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أكد النائب جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان لن يجامل أحد أثناء مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، وأن المجلس سيتخذ القرار الصحيح، وسيحق الحق لأن الله سيحاسب علي ما سيبديه من رأي في هذا الأمر-بحسب تعبيره.

وأضاف عبدالعال، لـ«التحرير»،:« لا داعي أن يزايد علينا أحد بالوطنية، وما قدمناه علي أرض الواقع أكبر من الكلام، ودعاة الوطنية بالخطب الرنانة كثيرون ولا يفعلوا شيئاً، وأيضاً لا أحد يزايد علي وطنية السيسي أو الإئتلاف أوالمسئولين، وإذا كان هناك حماس لبعض شباب النواب بناءًا علي ايدلوجية معينة وخطب رنانة تجلب المشاعر، فهناك ايضاً قيادات في مصر لديهم من الخبرة والوطنية في هذا الأمر أكثر منهم».