شرطة بافاريا تحصل على معدات جديدة بقيمة 30 مليون يورو لمكافحة الإرهاب

ميونخ - (د ب أ):

في ظل تزايد مخاطر الإرهاب تحصل شرطة ولاية بافاريا الألمانية على معدات حماية جديدة بقيمة 30 مليون يورو، حسبما أعلن وزير داخلية الولاية يواخيم هيرمان ورئيس شرطة ميونخ هوبرتوس أندريا اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يحصل أفراد شرطة الدوريات لأول مرة على خوذ مضادة للرصاص وسترات جديدة واقية من الرصاص مكونة من عدة أجزاء يمكن ربط بعضها البعض بحسب شدة خطورة المهمة، ويمكنها الوقاية من قذيفة كلاشينكوف في هيئتها الكاملة.

كما ستحصل كافة سيارات الدورية على تجهيزات جديدة بحلول نهاية هذا العام.

وقال وزير داخلية الولاية: "هذا الحجم من المعدات لدوريات الشرطة في ألمانيا فريد ويتعين أن يصبح معيارا في كافة أنحاء ألمانيا لحماية رجال الشرطة بصورة أفضل في المهام التي تشكل تهديدا على الحياة".