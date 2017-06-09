مفاجأة صادمة في قضية ضبط أكبر شبكة لتبادل الزوجات

شيماء مصطفى

اعتقلت الشرطة البريطانية مساء أمس الخميس، شبكة لتبادل الزوجات في مدينة سندرلاند إحدى ضواحي العاصمة لندن، وذلك لعدم اتباعهم قواعد الأمان والسلامة وليس بتهمة تبادل الزوجات.

ومن جانبه، قال جيم واترسبون الذي ينوب عن مجلس مدينة سندرلاند إن المدخل الخلفي كان مخفيًا وعندما ذهبت إليه وجدته مغلقًا من الخارج.

وأضاف «واترسبون» أن صاحبة النادي الذي يعمل في تبادل الزوجات بمدينة «سندرلاند» مثُلت البريطانية أمام المحكمة لعدم اتباعها قواعد الأمان والسلامة من الحرائق خلال إقامة حفل ضم 60 عضواً في قبو جنسي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كان العقار المزعوم، البالغ ارتفاعه 4 طوابق، مكتظاً بالأدوات الإباحية التي يرغب أعضاء النادي في استخدامها.

واحتوى المكان أيضاً على طاولات بلياردو وبارات ومقاعد، ووفقاً لتقارير المحكمة، كانت الجدران غير مغطاة بمادة الجبس، وكانت الأسلاك الكهربائية مكشوفة، كما كان المكان لا يزال دون تجديد أو تزيين بالكامل.

وادَّعى مجلس المدينة أنه عادة ما يتم اقحام 60 شخصاُ في العقار الخطير الذي لا يتلاءم مع قواعد أمان الحرائق.

وبالفعل اعترفت كاثرين هاي، البالغة من العمر 40 عاماً بأنها مذنبة بخمس تهم بشأن انتهاك قواعد السلامة من الحرائق، وتم بعد ذلك إغلاق المبنى.

وقال جيم واترسبون الذي ينوب عن مجلس مدينة سندرلاند: «إن المدخل الخلفي كان مخفياً وعندما ذهبت إليه، وجدته مغلقاً من الخارج، ولم يكن هناك وسيلة للخروج في حال نشوب حريق».

وقال دانكان إيمرسون محامي هاي: «إن ذلك كان ضرورياً لأنه إذا خرج الأعضاء للتدخين في الخارج، فقد يقوم الجيران بإلقاء الزجاجات والقمامة عليهم».

وخلال المقابلة مع الصحيفة قالت هاي: «لم تخطر ببالي لوائح الإطفاء على الاطلاق».

وقال إيمرسون: «إن موكلته تستحق الثناء للإقرار بالذنب في أقرب فرصة ممكنة والتعاون بشكل كامل مع التحقيق».

وأضاف أن العقار كان في حالة سيئة لأنه كان يخضع لعملية تجديد تم التكليف بها بعد تفتيش من المجلس، والذي تم إجراؤه بعد الرفض الأول لمنح النادي الرخصة قبل الاستئناف والحصول عليها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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