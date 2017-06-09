متحدث رسمي عراقي: لا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين
متحدث رسمي عراقي: لا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين
04:15 م الجمعة 09 يونيو 2017
سعد الحديثي
بغداد - (د ب أ):
ذكر سعد الحديثي، الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق يستند إلى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وقال في بيان صحفي "لا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين".
وأضاف أن "اي قرار يخص مستقبل العراق يجب أن يراعي النصوص الدستورية فهو قرار عراقي ولا يخص طرفا دون غيره".
وأوضح "نحن نستند إلى الدستور كمرجعية قانونية وسياسية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وقال الحديثي "يجب أن يكون لجميع العراقيين كلمتهم بخصوص مستقبل وطنهم ولا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين".
كان هيمن هورامي ،مستشار بارز لرئيس كردستان العراق مسعود بارزاني، قد أعلن أول أمس الاربعاء أن إقليم كردستان سيجري استفتاء للاستقلال في نهاية سبتمبر المقبل، وأوضح أن التصويت سيشمل مناطق كركوك وخانقين وسنجار ومخمور.
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