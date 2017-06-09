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ماذا يحدث في جسم الإنسان بعد تناول 6 فصوص ثوم مطهوة ؟!!

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ماذا يحدث في جسم الإنسان بعد تناول 6 فصوص ثوم مطهوة ؟!! ماذا يحدث في جسم الإنسان بعد تناول 6 فصوص ثوم مطهوة ؟!!

لا شك أن الثوم من الأطعمة المفيدة جداً لجسم الإنسان، حيث يستخدم أيضاً في علاج العديد من الأمراض، مثل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول، ومكافحة الأمراض المعدية، والوقاية والعلاج من مرض السرطان، وخسارة الوزن.

ماذا يحدث في الجسم بعد تناول 6 فصوص ثوم مطهوة.. “ساعة بعد ساعة”:

  1. الساعة الأولى: تبدأ عملية هضم الثوم إلى أن يصبح غذاءً للجسم بأكمله.
  2. بعد ساعتين إلى أربع ساعات: يعمل على محاربة الجذور الحرة والخلايا السرطانية.
  3. بعد ست ساعات: يبدأ الجسم في تحسين عملية الإيض، وتنشط عملية التخلص من السوائل الزائدة بالإضافة إلى حرق المتراكمة في جسم الإنسان.
  4. بعد سبع ساعات: تعمل الخصائص الموجودة بالثوم كمضاد للبكتيريا في الجسم.
  5. بعد 24 ساعة: تبدأ عملية تنظيف الجسم، بالإضافة إلى تنظيم مستوى الكوليسترول، وتنظيف الشرايين وحماية الجسم من مشاكل القلب والشرايين، وتحسين مستوى ضغط الدم وإعادة توازنه، وتقوية جهاز المناعة، والمساعدة في تقوية وصلابة العظام، وتحسين الأداء الرياضي، وإطالة عمر الخلايا السليمة، وأخيراً يساعد الثوم على التخلص من التعب نتيجة لارتفاع قيمته الغذائية .

المصدر : مصرفايف

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