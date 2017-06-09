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مصرع طالب غرقًا أثناء الصيد في ترعة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقًا أثناء الصيد في ترعة بالدقهلية

04:23 م الجمعة 09 يونيو 2017

مصرع طالب غرقًا أثناء الصيد في ترعة بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقى طالب مصرعه غرقًا في مياه ترعة السلام، اليوم الجمعة، أمام قرية الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، خلال ممارسته لهواية الصيد، وانزلاق قدميه وعدم إجادته السباحة.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز الجمالية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بترعة السلام.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى بإشراف العميد مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، حيث جرى انتشال الغريق.

بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد"، 21 عامًا، طالب ومقيم في بندر ميت سلسيل, يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجري نقل جثمانه إلى مستشفى الجمالية المركزي.

بسؤال والده قرر أنه حال قيام نجله بالصيد بالترعة وجلوسه على الشاطئ، انزلقت قدماه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد ، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية .

جري تحرير المحضر رقم 1789 /2017 إداري المركز ، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثمان .

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