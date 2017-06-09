"لعب عيال" يتسبب في اشتعال النيران بـ"شقة" بالدقهلية
"لعب عيال" يتسبب في اشتعال النيران بـ"شقة" بالدقهلية
04:19 م الجمعة 09 يونيو 2017
ارشيفية
الدقهلية - رامي القناوي:
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة ميت غمر، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بشارع الهدى، إثر استخدام طفلة بعض الألعاب النارية وإشعالها داخل الشقة.
كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة ميت غمر ، بورود بلاغ من بعض الأهالي باشتعال النيران داخل شقة بشارع الهدى.
انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.
بالفحص تبين أن الحريق قد شب بشقة ملك "سماح"، 40 عامًا، مدرسة, كائنة بالطابق الثانى بعقار مكون من خمسة طوابق ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بشرية، واحترقت محتويات غرفة النوم.
بسؤال مالكة الشقة، قررت أن نجلتها، 4 سنوات، أشعلت "ألعاب نارية" داخل غرفة النوم، ما تسبب في نشوب الحريق، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك, ولم تقدر قيمة التلفيات.
جرى التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وحُرر المحضر رقم 2151/2017 إداري القسم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
النيابة العامة تصرح بدفن قتلى الثأر بسوهاج
-
ضبط "رقيب شرطة"بحوزته 42 لفافة هيروين بطنطا
-
النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح 6 قتلى في "الخميس الدامي" بسوهاج
-
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصر والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهابأخبار
-
26 مصريًا على قائمة الإرهاب.. أبرزهم القرضاوي والزمر ووجدي غنيمأخبار
-
شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر: "المأمور وبخه مجاملة لوكيلأخبار
-
حدث ليلًا: عقوبات جديدة ضد قطر وشرطي يحاول الانتحار بسبب وكيل نيابةأخبار
-
دجلة يقرر تحويل الحضري للتحقيق بسبب "رامز تحت الأرض"رياضة
-
شاب يذبح صهره أمام المارة بالشرقية.. وأسرة المجني عليه تحرق منزل المتهمأخبار