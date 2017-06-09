بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الفيوم"
بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الفيوم"
04:15 م الجمعة 09 يونيو 2017
ارشيفية
الفيوم – حسين فتحى:
أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة أجرة على طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، بينهما إثنان حالتهما خطرة.
كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم, قد تلقى إخطارًا من العميد محمد كساب مأمور مركز طاميه, بإصابة خالد عشري محمد، 49 سنة، سائق السيارة، حالتة خطرة, وأحمد مجدى إبراهيم، 22 سنة عامل, عبد الرحمن أبو عيطة محمد، 16 عامًا طالب, وحسام حسن حسين، 21 عامًا عامل، وأسامة رمضان محمد، 53 عامًا مهندس, وفرج السيد عبيد، 63 عامًا بالمعاش, ومصطفى رجب طه، 54 عامًا عامل, ووهيب يوسف سيد، 35 سنة عامل، حالتة خطرة.
وتبين أن السيارة رقم "و.ج.د" ميكروباص أجرة، رقم 7852، قيادة المصاب الأول كانت قادمة من الجيزة إلى الفيوم، وكان سائقها يسير بسرعة عالية، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة فى يده، ما أدى إلى انفجار الإطار الخلفى وانقلاب السيارة عدة مرات.
نقلت الإسعاف المصابين لمستشفى الفيوم العام, وأخطرت نيابة طامية التي تولت التحقيق.
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