كوريا الجنوبية تستولي على طائرة بدون طيار على الحدود الكورية الشمالية
كوريا الجنوبية تستولي على طائرة بدون طيار على الحدود الكورية الشمالية
04:07 م الجمعة 09 يونيو 2017
طائرة بدون طيار
سول - (د ب أ):
استولى الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، على طائرة بدون طيار، تحطمت على ما يبدو في الحدود التي تخضع لحراسة مشددة مع كوريا الشمالية، وسط شكوك بأنها جاءت من جارتها الشمالية.
والطائرة التي يبلغ طولها 8ر1 متر وعرضها 4ر2 متر مماثلة في "الحجم والوزن" لطائرة بدون طيار كورية شمالية، تحطمت في مارس 2014 على جزيرة "باينجنيونجدو" الكورية الجنوبية، التي تقع على الحدود.
وكان أحد المدنيين قد عثر على تلك الطائرة، بالقرب من الحدود في منطقة جبلية بإقليم جوانجون شمال شرق البلاد.
وسيحدد تحقيق أصل الطائرة.
يذكر أنه قبل ثلاث سنوات، تم ضبط عدد من الطائرات بدون طيار في نقاط مختلفة على طول الحدود البرية والبحرية.
واتهمت كوريا الجنوبية لاحقا جارتها الشمالية باستخدام الطائرات بدون طيار للتجسس وهو اتهام نفته بيونجيانج.
وقبل بضعة أسابيع، أطلقت قوات حدودية كورية جنوبية أعيرة تحذيرية بعد إطلاق "قذيفة لم يتم تحديد نوعيتها " فوق الحدود.
وذكرت تقارير في وقت لاحق أنها ربما تكون في الواقع بالون يحمل مواد دعائية.
وتزايدت التوترات بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين والعديد من الاختبارات الصاروخية.
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