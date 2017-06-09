هيئة تحرير الشام تطلق الرصاص على مظاهرة في معرة النعمان في ادلب السورية

حلب - (د ب أ):

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء إطلاق عناصر هيئة تحرير الشام الرصاص على مئات المتظاهرين في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي اليوم الجمعة.

وقال عضو في مجلس مدينة المعرة المحلي لوكالة الانباء الالمانية إن "مظاهرات حاشدة خرجت اليوم عقب صلاة الجمعة نددت بممارسات عناصر هيئة تحرير الشام ضد المدنيين والفصائل الجيش الحر مطالبين الهيئة بالخروج من المدينة".

وأضاف عضو المجلس، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "عناصر هيئة تحرير الشام سارعوا إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد خروجهم من المسجد لتفريقهم ومنعهم عن التجول في شوارع المدينة، ما أدى إلى إصابة خمسة اشخاص بجروح".

وأكد المسؤول المحلي أن مدينة معرة النعمان تشهد حالة من التوتر وانتشارًا مكثفًا لمسلحي هيئة تحرير الشام داخل المدينة، كما تشهد المدينة اشتباكات متقطعة مع عناصر الفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر، التي تعرضت مقراتها لهجوم مساء أمس الخميس، قتل خلاله العقيد تيسير السماحي وثلاثة عناصر آخرين خلال الهجوم على مخفر المدينة، الذي يعتبر مقر السلطة الأمنية فيها، والذي يديره السماحي، حيث تمت تصفيته ميدانياً، بعد إطلاق عدة رصاصات على رأسه".