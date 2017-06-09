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سعر الذهب اليوم الجمعة 9 يونيو 2017 في مصر الآن بمحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم الجمعة 9 يونيو 2017 في مصر الآن بمحلات الصاغة سعر الذهب اليوم الجمعة 9 يونيو 2017 في مصر الآن بمحلات الصاغة

اليوم الجمعة 9 يونيو 2017 في الآن ، حيث شهدت الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية ، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة، لذلك سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض ، سعر الذهب اليوم ، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم .

 

السعر العالمي : 1,271.35 دولار أمريكي.

 
عيار 24 728 إلى 730
عيار 22 667 إلى 669
عيار 21 637 إلى 639
عيار 18 546 إلى 548
عيار 14 425 إلى 426
عيار 12 364 إلى 365
الاونصة 22,641 إلى 22,712
الجنيه الذهب 5,096 إلى 5,112
الكيلو 728,000 إلى 730,286

 

 

المصدر : مصر 365

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