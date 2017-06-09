«تيليجراف»: موراتا ينضم إلى مانشستر يونايتد

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أكدت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، وافق على الانضمام لمانشستر يونايتد، وأن الناديان يتفاوضان على قيمة الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن موراتا قد اتفق على بنود العقد الشخصية المقدمة له من يونايتد، وحسم الصفقة الآن يعتمد على اتفاق الناديين على مبلغ معين.

وكان اليونايتد قد قدم عرضًا بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني وهو ما تم رفضه من النادي الملكي، لكن النادي يأمل بأن يكون العرض الجديد البالغ 60 مليون كافيًا لحسم الصفقة.

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وأشارت الصحيفة أن اللاعب الإسباني قال لبعض أصدقاءه المقربين بأنه يتوقع أن يلعب في أولد ترافورد العام المقبل، وبأنه يتطلع لـ العمل مجددًا مع جوزيه مورينيو مدرب الشياطين.

وكان مورينيو قد فكر بالتحرك لضم روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، لكنه تقبّل واقع اقتراب البلجيكي من العودة إلى تشيلسي هذا الصيف، وهو الأمر الذي حثه على التحرك لحسم صفقة موراتا في أسرع وقت ممكن.