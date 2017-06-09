رسميا.. إيفرتون يعلن عن رحيل كونيه

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أعلن نادي إيفرتون عن خروج اللاعب الإيفواري أرونا كونيه من قائمة الفريق الأول، وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق في شهر يوليو من عام 2013، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتعرض كونيه لإصابة فوية في الركبة بعد 6 مباريات خاضها مع إيفرتون ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة ومن ثم سجل 7 أهداف في 31 مباراة خاضها في موسم 2015- 2016، وهو المستوى الذي منحه فرصة تجديد عقده لعام إضافي.

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وسرعان ما خرج كونيه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان الموسم الماضي وذلك بعدما لعب 9 مباريات فقط من بينها 7 دقائق في المباراة الختامية للموسم أمام أرسنال.