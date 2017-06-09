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«سياحة البرلمان» تناقش طلب إحاطه حول تأخر افتتاح «مطار النزهة»

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«سياحة البرلمان» تناقش طلب إحاطه حول تأخر افتتاح «مطار النزهة» «سياحة البرلمان» تناقش طلب إحاطه حول تأخر افتتاح «مطار النزهة»

التحرير

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تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين ثروت سويلم، وهيثم الحريري، بشأن عدم افتتاح مطار النزهة على الرغم من الإنتهاء من تجديده وتطويره، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران، بشأن سوء إدارة صالة الوصول رقم (2) الجديدة بميناء القاهرة الجوي.

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وتنظر اللجنة خلال اجتماعها ايضاً قرار رئيس جمهورية العربية رقم (205) لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، بالإضافة إلي استكمال مناقشة التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.

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