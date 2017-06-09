لجنة حقوق الإنسان تناقش طلب إحاطه حول «المصريين المسجونين بإيطاليا»

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تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، 3 اجتماعات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ لمناقشة عدد من الشكاوي المقدمة إلي اللجنة.

وتناقش اللجنة السؤال المقدم من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورأحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أسباب عدم قبول مستشفى أورام الأطفال (57357) لبعض الحالات المتأخرة من الأطفال مرضى السرطان.

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كما تضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة مناقشة طب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين في السجون الإيطالية.