أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

لجنة حقوق الإنسان تناقش طلب إحاطه حول «المصريين المسجونين بإيطاليا»

Google+ Print
لجنة حقوق الإنسان تناقش طلب إحاطه حول «المصريين المسجونين بإيطاليا» لجنة حقوق الإنسان تناقش طلب إحاطه حول «المصريين المسجونين بإيطاليا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، 3 اجتماعات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ لمناقشة عدد من الشكاوي المقدمة إلي اللجنة.

وتناقش اللجنة السؤال المقدم من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورأحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أسباب عدم قبول مستشفى أورام الأطفال (57357) لبعض الحالات المتأخرة من الأطفال مرضى السرطان.

شاهد أيضا

كما تضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة مناقشة طب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين في السجون الإيطالية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها

«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر»

«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر»

وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو