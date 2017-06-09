النيابة العامة تصرح بدفن قتلى الثأر بسوهاج
النيابة العامة تصرح بدفن قتلى الثأر بسوهاج
03:05 م الجمعة 09 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد:
صرحت النيابة العامة بمركز سوهاج، اليوم الجمعة، بدفن جثامين 6 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة.
وكان ال ٦ قتلوا أمس الخميس في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي " الطرامنة " و " الشواخين " بنجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز .
والأشخاص القتلى هم كلاً من "علي . م . ي" ، " رمضان . أ . ي " ، " أحمد . ي " ، " محمد ا . ش " ، " أحمد . ط . ا " وجميعهم ينتمون لعائلة " الشواخين " ، الطفل محمود أحمد محمود 8 سنوات طالب ، الطفل عبد الله عاطف حسن 10 سنوات طالب ، لا ينتميان لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بالمكان .
كان مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج ووجود 6 متوفين متوفين .
وتبين أنها بين عائلتي "الطرامنة" و "الشواخين" داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج لوجود حادث ثأري بين العائلتين محرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه "محمد " ينتميان للعائلة الأولى"
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