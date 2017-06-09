أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

النيابة العامة تصرح بدفن قتلى الثأر بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة العامة تصرح بدفن قتلى الثأر بسوهاج

03:05 م الجمعة 09 يونيو 2017

النيابة العامة تصرح بدفن قتلى الثأر بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز سوهاج، اليوم الجمعة، بدفن جثامين 6 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة.

وكان ال ٦ قتلوا أمس الخميس في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي " الطرامنة " و " الشواخين " بنجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز .

والأشخاص القتلى هم كلاً من "علي . م . ي" ، " رمضان . أ . ي " ، " أحمد . ي " ، " محمد ا . ش " ، " أحمد . ط . ا " وجميعهم ينتمون لعائلة " الشواخين " ، الطفل محمود أحمد محمود 8 سنوات طالب ، الطفل عبد الله عاطف حسن 10 سنوات طالب ، لا ينتميان لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بالمكان .

كان مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج ووجود 6 متوفين متوفين .

وتبين أنها بين عائلتي "الطرامنة" و "الشواخين" داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج لوجود حادث ثأري بين العائلتين محرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه "محمد " ينتميان للعائلة الأولى"

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط

    ضبط "رقيب شرطة"بحوزته 42 لفافة هيروين بطنطا

    أخبار
  • النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح 6 قتلى في

    النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح 6 قتلى في "الخميس الدامي" بسوهاج

    أخبار
  • مصرع

    مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

    أخبار
  • مصرع عجوز سقط من شرفة منزله بالمنيا

    مصرع عجوز سقط من شرفة منزله بالمنيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • نص بيان مصر أمام مجلس الأمن بخصوص اتهام قطر بتمويل داعش

    نص بيان أمام مجلس الأمن بخصوص اتهام قطر بتمويل داعشأخبار

  • الذهب يتراجع من أعلى سعر له في مصر مع نهاية الأسبوع

    الذهب يتراجع من أعلى سعر له في مصر مع نهاية الأسبوعأخبار

  • رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرة

    رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوار

    وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوارأخبار

  • شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر:

    شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر: "المأمور وبخه مجاملة لوكيلأخبار

  • بالفيديو والصور.. غضب عالمي من المنتخب السعودي بسبب

    والصور.. غضب عالمي من السعودي بسبب "دقيقة حداد"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض

بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في #رامز_تحت_الأرض

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في #رامز_تحت_الأرض

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»