ألمانيا تحظر التظاهر على نطاق واسع في هامبورج خلال قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

تفرض الشرطة الألمانية مطلع يوليو المقبل حظرا على التظاهر في أجزاء كبيرة من مدينة هامبورج خلال عقد قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى.

وسيشمل الحظر على وجه الخصوص الطرق المؤدية إلى المطار ووسط المدينة بغرض ضمان انتقال آمن للمشاركين في القمة إلى مقر انعقادها.

وبحسب بيانات وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورج أندي جروته ورئيس الشرطة رالف مارتني ماير، فإن حظر التظاهر سيشمل أيضا الأحياء المجاورة لأرض المعارض التي ستقام فيها القمة خلال يومي 7 و 8 يوليو المقبل وحول بحيرة أوسنلاستر ودار أوبرا "إلب فيلهارموني" وما يعرف باسم "مدينة التخزين"، وهي منطقة جمركية حرة في هامبورج، ويعتزم قادة القمة حضور حفل بها.

وذكر جروته أنه سيجرى خلال القمة إخلاء الطرق التي سيسلكها قادة الدول المشاركين في القمة خلال تنقلاتهم، مضيفا أنه تم الاتفاق مع كافة فعاليات التظاهر التي تم الإخطار بها، والتي يزيد عددها عن 25 تظاهرة، على الأماكن التي ستقام فيها التظاهرات.