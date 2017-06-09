أوقاف كفر الشيخ: هذه حقيقة وجود مساجد تحمل أسماء قطريين بالمحافظة
أوقاف كفر الشيخ: هذه حقيقة وجود مساجد تحمل أسماء قطريين بالمحافظة
02:51 م الجمعة 09 يونيو 2017
وزارة الأوقاف
كفر الشيخ - إسلام عمار :
قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة:"لا توجد مساجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تحمل أسماء قطريين، كما أشاع البعض".
ونفى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، فى تصريحات حاصة لـ"مصراوى"، اليوم الجمعة، وجود 30 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، تحمل أسماء قطريين، أو ينتمون لجنسيات أخرى، قائلا:" من أشاع ذلك يسأل ويحاسب عنه".
وقال وكيل الوزارة، إن 6 مساجد فقط على مستوى المحافظة، أقيمت بالجهود الذاتية، منذ 10 سنوات، من أهالى وبتبرع من أخرين، من الباطن سواء كانوا قطريين أو سعوديين، أو أى من جنسيات أخرى، لأن المديرية لا تتعامل سوى مع المصريين فقط.
وأوضح الفقى أنه لو وجد مسجدًا وعليه لافتة تحمل أسماء غير المصريين، فيعود الأمر إلى الأهالى أنفسهم، الذين أقبلوا على وضع لافتة تحمل أسم المتبرع، كنوع من العرفان بالجميل والشكر له، سواء قطرى أو غيره، والمديرية لا شأن لها بذلك.
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