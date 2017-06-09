العرابي: قطر سترضخ للضغوط العربية رغم تصعيدها حالياً

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين بشأن إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، جاء ردًا قوياً على بعض الدول الغربية التي تعاملت مع الأزمة القطرية من منطلق أنها أزمة "خليجية - خليجية" فقط، مؤكدًا أنه بيان شديد الأهمية.

وأشار العرابي، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى أن البيان المشترك أكد صحة الموقف ضد قطر، وشدد على أهمية دور مصر في إعلان الحرب على سياسة قطر، مثبتًا بالأدلة والحجج دور قطر في دعم وإيواء الإرهاب.

ولفت العرابي، إلى أن مصر هي رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، لذلك تعاملت بهذه الآلية بشكلٍ جيد جدًا، متابعًا: "بعد أحداث 11 سبتمبر أصدر مجلس الأمن قرارات كان من أهمها أن تفرض عقوبات على أي دولة تدعم الإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن الفترة المقبلة سوف تشهد منحى تصعيدي بين الجانبين، وأن قطر سوف تستمر في سياساتها وتعنتها ولكنها سترضخ في النهاية، خاصة وأن الموقف العربي المشترك بين الدول المقاطعة قوي، وما من نية للتراجع، فضلًا عن غلق كافة الطرق أمام من يحاول الالتفاف حول الأزمة ومحاولة تصديرها على أنها "خليجية" فقط.

وأصدرت 4 دول عربية، هي: "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، بيانًا يضم قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنهم شخصيات مطلوبة دولياً، وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان، الصادر أمس الخميس، اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعًا، وتضم 59 فردًا و12 مؤسسة.