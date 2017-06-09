تاريخ المشاركات العربية في كأس القارات

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تقام النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات، في روسيا خلال الفترة ما بين 17 يونيو إلى 2 يوليو، في أربعة ملاعب مختلفة، موزعة على أربع مدن «سانت بطرسبرج وموسكو وكازان وسوتشي»، وتعد هذة المرة الأولى التي تستضيف روسيا منافسات البطولة، وهي كذلك البطولة الثالثة التي تقام في القارة الأوروبية، بعد بطولتي 2003 في فرنسا، و2005 في ألمانيا.

وتأهل منتخب روسيا مباشرة لخوض غمار البطولة تلقائيًا بصفته البلد المستضيف، كذلك تأهل منتخب ألمانيا الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم 2014، بالإضافة لستة منتخبات أخرى ممثلة أبطال القارات الستة وهم: « أستراليا بطل كأس آسيا 2015 - تشيلي بطل كوبا أمريكا 2015 - المكسيك بطل كأس الكونكاكاف الذهبية 2015 - البرتغال بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016 - نيوزيلندا بطل كأس أوقيانوسيا للأمم 2016 - الكاميرون بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 ».

ويغيب عن البطولة المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي بأربع بطولات (1997، 2005، 2009، 2013) وحامل اللقب الحالي، لأول مرة منذ عام 1995، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام منتخب الباراجواي، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2015، في المقابل ستشهد البطولة مشاركة منتخبات لأول مرة في تاريخها مثل المنتخب التشيلي، والمنتخب البرتغالي، وروسيا المنتخب المضيف.

وستقام البطولة على مرحلتين، «الأولى» تتمثل في دور المجموعات الذي يضم مجموعتين (سيلعب كل منتخب مشارك ثلاث مباريات، في الفترة ما بين 17 إلى 25 يونيو)، و«الثانية» هى خروج المغلوب. (طالع التفاصيل)

وعلى الرغم من أن البطولة تشهد غياب المنتخبات العربية، إلا إن المشاركات العربية في بداية مسيرة البطولة، كانت محصورة على المنتخب السعودي في بطولتي 1992 و1995، كما شاركت في بطولتين أخرتين ليصبح الأخضر السعودي، أكثر الدول العربية مشاركة بكأس القارات بأربعة مشاركات.

وشهد ظهور ثاني فريق عربي بعد السعودية، في كأس القارات 1997عندما شاركت الإمارات بعد تأهلها كوصيفة كأس آسيا 1996، في المقابل تأخر ظهور المنتخبات العربية الأفريقية في البطولة، حيث شهد أول ظهور لها في بطولة 1999 بمشاركة المنتخب الوطني بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية 1998.

وفي كأس القارات 2003 شارك المنتخب التونسي كبطل كأس الأمم الأفريقية 2004، فيما كانت آخر مشاركة عربية في كأس القارات 2009، حيث شارك كل من المنتخب الوطني كبطل لكأس أمم إفريقيا 2008، والمنتخب العراقي كبطل كأس آسيا 2007.

ومن ناحية النتائج، لم تكن النتائج المنتخبات العربية مشرفة، إذا استثنينا حصول المنتخب السعودي، على الوصافة بعدما خسر من الأرجنتين بنتيجة 3-1 في نسخة 1992، وحصوله على المركز الرابع بعد خسارته من الولايات المتحدة بنتيجة 2-1 في بطولة 1995، بينما خرجت منتخبات الإمارات والعراق ومصر وتونس جميعها من دور المجموعات.

وفيما يلي نستعرض أرقام المنتخبات العربية في البطولة:

السعودية

شاركت السعودية في 4 نسخ، ولعبت خلالهم 12 مباراة، فازت في 3 وتعادلت في 1 وخسرت في 8، وسجلت 13 هدفًا فيما استقبلت شباكها 31 هدفًا، وكانت أول مشاركة في نسخة 1992، بينما كانت المشاركة الأخير في بطولة 1999.

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المنتخب الوطني

شارك المنتخب الوطني في نسختين، ولعب خلالهم 6 مباريات، فاز في 1 وتعادل في 2 وخسر في 3، وسجل 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا، وكانت أول مشاركة في نسخة 1999، بينما كانت المشاركة الأخير في بطولة 2009.

العراق

شارك منتخب العراق في نسخة وحيدة، ولعب خلالها 3 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 1، ولم يسجل أي هدف، فيما استقبلت شباكه هدف وحيد، وكانت المشاركة الوحيدة في بطولة 2009 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

تونس

شارك نسور قرطاج في نسخة وحيدة، ولعب خلالها 3 مباريات، فاز في 1 وخسر في 2، وسجل 3 أهداف، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، وكانت المشاركة الوحيدة في بطولة 2005 التي أقيمت في ألمانيا.

الإمارات

شارك المنتخب الإماراتي في نسخة وحيدة، ولعب خلالها 3 مباريات، فاز في 1 وخسر في 2، وسجل هدفين، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، وكانت المشاركة الوحيدة في بطولة 1997 التي أقيمت في السعودية.