أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شلش: الأسرة الحاكمة القطرية دأبت على خيانة بعضها.. وليس غريبا عليها أن تخون شعبها

Google+ Print
شلش: الأسرة الحاكمة القطرية دأبت على خيانة بعضها.. وليس غريبا عليها أن تخون شعبها شلش: الأسرة الحاكمة القطرية دأبت على خيانة بعضها.. وليس غريبا عليها أن تخون شعبها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الأمين العام لحزب المحافظين، الدكتور بشرى شلش، إن الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط، هي الأكبر منذ سنوات، موضحا أن الأسرة القطرية الحاكمة دأبت على «خيانة بعضها البعض، وليس غريبا عليها أن تخون شعبها».

وأضاف في بيان اليوم، الجمعة، أن قطر «افتعلت الأزمات لتظهر عضلاتها الافتراضية على العالم العربى محدثة فتن ومختلقة نعرات طائفية حتى تثبت وجودها كدولة محورية وفب الحقيقة هى والعدم سواء».

وأوضح، أن الأسرة الحاكمة القطرية تمتلك كما هائلا من الثروات تستخدمها في المقام الأول لحمايتها ليس هذا فحسب بل تستعين بجيوش مرتزقة مقابل أموال الشعب القطري التي ينفقها أمير قطر على الإرهاب لحماية كرسيه.

شاهد أيضا

ونوه إلى أن وجود قوات عسكرية تركية أو إيرانية في قطر واحتمالات نشوب حرب في مكان هو القاعدة العسكرية الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية خارج حدودها والمنفذ الوحيد لفرض النفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط عبر قاعدة العديد وسيليا دون إرادتها، لن يحدث.

ولفت إلى أن لن تتحرك عسكريا تجاه قطر، ولو حدث سيكون بمباركة أمريكية، موضحا أن أمريكا تجيد الإمساك بخيوط اللعبة حتى لو كانت الأطراف تتصور أنها تنفذ قراراتها هي.

وأوضح أن قطر لديها مكتب لرعاية المصالح الإسرائيلية بالدوحة والعكس صحيح، وتجمع على أرضها أيضا مكتب لحركة حماس التي هي من المفترض حركة لمقاومة الاحتلال الصهيوني وتجمع على أراضيها أيضا مكتب وحيد في العالم لتمثيل طالبان السنية التي تحارب الولايات المتحدة الأمريكية وفى نفس الوقت قطر حليفة لأمريكا، ولديها مكتب لتمثيل حزب الله الشيعي التابع لإيران إلى جانب تعاون عسكرى مع تركيا السنية وتعاون أمني مع إيران الشيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

سامح شكري يبحث مع وزير خارجية السعودية ملف الأزمة مع قطر

سامح شكري يبحث مع وزير خارجية السعودية ملف الأزمة مع قطر

في السعودية.. أجواء رمضان بصبغة مصرية

في السعودية.. أجواء رمضان بصبغة مصرية

عماد جاد يطالب السعودية بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية

عماد جاد يطالب السعودية بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية