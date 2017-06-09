شلش: الأسرة الحاكمة القطرية دأبت على خيانة بعضها.. وليس غريبا عليها أن تخون شعبها

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قال الأمين العام لحزب المحافظين، الدكتور بشرى شلش، إن الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط، هي الأكبر منذ سنوات، موضحا أن الأسرة القطرية الحاكمة دأبت على «خيانة بعضها البعض، وليس غريبا عليها أن تخون شعبها».

وأضاف في بيان اليوم، الجمعة، أن قطر «افتعلت الأزمات لتظهر عضلاتها الافتراضية على العالم العربى محدثة فتن ومختلقة نعرات طائفية حتى تثبت وجودها كدولة محورية وفب الحقيقة هى والعدم سواء».

وأوضح، أن الأسرة الحاكمة القطرية تمتلك كما هائلا من الثروات تستخدمها في المقام الأول لحمايتها ليس هذا فحسب بل تستعين بجيوش مرتزقة مقابل أموال الشعب القطري التي ينفقها أمير قطر على الإرهاب لحماية كرسيه.

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ونوه إلى أن وجود قوات عسكرية تركية أو إيرانية في قطر واحتمالات نشوب حرب في مكان هو القاعدة العسكرية الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية خارج حدودها والمنفذ الوحيد لفرض النفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط عبر قاعدة العديد وسيليا دون إرادتها، لن يحدث.

ولفت إلى أن السعودية لن تتحرك عسكريا تجاه قطر، ولو حدث سيكون بمباركة أمريكية، موضحا أن أمريكا تجيد الإمساك بخيوط اللعبة حتى لو كانت الأطراف تتصور أنها تنفذ قراراتها هي.

وأوضح أن قطر لديها مكتب لرعاية المصالح الإسرائيلية بالدوحة والعكس صحيح، وتجمع على أرضها أيضا مكتب لحركة حماس التي هي من المفترض حركة لمقاومة الاحتلال الصهيوني وتجمع على أراضيها أيضا مكتب وحيد في العالم لتمثيل طالبان السنية التي تحارب الولايات المتحدة الأمريكية وفى نفس الوقت قطر حليفة لأمريكا، ولديها مكتب لتمثيل حزب الله الشيعي التابع لإيران إلى جانب تعاون عسكرى مع تركيا السنية وتعاون أمني مع إيران الشيعية.