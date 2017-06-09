أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

3جلسات برلمانية تبدأ الإثنين لمناقشة أكثر من 100طلب إحاطه وسؤال عاجل

Google+ Print
3جلسات برلمانية تبدأ الإثنين لمناقشة أكثر من 100طلب إحاطه وسؤال عاجل 3جلسات برلمانية تبدأ الإثنين لمناقشة أكثر من 100طلب إحاطه وسؤال عاجل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نشاطه بعقد ثلاثة جلساته عامة الإسبوع المقبل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطه، وتقارير عدد من اللجان النوعية، بالإضافة للتصويت علي مشروعات قوانين مقدمة من نواب.

وتبدأ جلسة الإثنين بمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب محمد على عبده وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة بشأن خسائر شركة للطيران، بالإضافة إلي أخـذ الـرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

كما تتضمن الجلسة مناقشة لتقارير عدد من اللجان النوعية ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتقرير لجنة الإعلام حول إنشاء نقابة للأثريين.

شاهد أيضا

فيما تتطرق جلسة الأحد لمناقشة 62 طلبات احاطه و5 أسئلة و5 طلبات مناقشة عامه عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج بعض المدن والقري ضمن خطة الصرف الصحي، بالإضافة إلي 35 طلب إحاطة، وطلب مناقشة عامة عن مشاكل مياه الشرب وعدم تنفيذ العديد من محطات المياه فى العديد من المدن والقرى على مستوى الجمهورية

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة فمن المقرر مناقشة 11 طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع فواتير استهلاك المياه، و 17 طلب إحاطة و4 أسئلة عن مشروعات الاسكان الاجتماعى وإسكان الشباب، فضلاً عن 3 طلبات إحاطة عما تردد عن انسحاب بعض الشركات من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وخصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، جلسة يوم الثلاثاء المقبل لنظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى والبالغه 42 مقترح جري تقديمهم خلال الفترة الماضية حول عدد من الأزمات التي تعاني منها المحافظات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015

القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»