النقل والاستثمار يبحثان مع "جنرال اليكتريك" و"سيمنس" عروض تطوير السكك الحديد

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عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعاً مع أيمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة "جنرال إليكتريك مصر"، لبحث تطورات العرض المقدم من الشركة لتطوير سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 % منها فى مصر، وذلك فى اطار التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل.

ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التى تجمع بين البلدين.

وأكدت الوزيرة ووزير النقل، على ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.

وأعرب الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إليكتريك، عن تطلع شركته لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وبناء القدرات البشرية.

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وأشار إلى الدور الذى تلعبه الشركة فى نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذى يساهم فى خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.

وذكر أن شركته ترغب فى الاستثمار فى مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة ووزير النقل، مع المهندس طارق حسن، رئيس قطاع نظم النقل والحلول اللوجستية فى شركة سيمنس الألمانية، و مصطفى الباجورى، المدير المالى للشركة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات التى يتم دراستها مع الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات فيها، وذلك عن طريق استخدام أحدث الاساليب التكنولوجية العالمية، اضافة إلى العرض المقدم من الشركة لتوريد وتصنيع عدد 100 جرار جديد، بما يسهم فى دعم وتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر.

وأكدت الوزيرة ووزير النقل، على ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى للمكونات التى تدخل فى السكك الحديدية، مع الالتزام باستخدام احدث اساليب التكنولوجيا فى تنفيذ واقامة تلك المشروعات.​