«أنا رقاص» و«ضحكت على ربنا في مرضي».. اجرأ 12 تصريحًا لسعد الصغير

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المطرب الشعبي الفنان سعد الصغير، الذي جمع بين الغناء الشعبي والتمثيل، المعروف عنه دائماً عفويته وتلقائيته في حواراته ولقاءاته التليفزيونية، والذي حلّ ضيفًا مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامج "شيخ الحارة"، أمس الخميس، عبر فضائية "القاهرة والناس"، وفجّر العديد من المفاجآت عن حياته الشخصية والفنية وآرائه السياسية.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما صرّح سعد بالحلقة:-

1- أنا باكل عيش

رفض سعد الصغير تصنيفه كفنان، قائلاً: "كلمة فنان دي حاجة كبيرة أوي أنا راجل باكل عيش و شايف نفسي مونولوجيست زي شكوكو"، وقيم صوته بتقييم "3 من 10" واصفاً نفسه بـ"المؤدي" وليس "المغني"، وسألته بسمة وهبة عن إمكانيته غناء أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ في حفل زفاف يحييه أو بإحدى الملاهي الليلية، أجاب قائلاً: " في الأفراح مينفعش انا بروح أرسم بسمة علو وجوه الناس.. إنما بالملهى الليلي كلهم سكرانين محدش هيركز انا بغني إيه".

2- كنت مرمطون عند مصطفى كامل

وجّه سعد اعتذاره للفنان مصطفى كامل بسبب تطاوله عليه أثناء ظهوره بإحدى البرامج، وأكّد على تصريحه: "كنت مرمطون في مكتب مصطفى كامل"، وبرّر قوله ذلك قائلاً: "أنا مركزتش كنت بقول إيه وبعتذر لمصطفى كامل لإني قلت عليه كلام محصلش وهو قلبه أبيض"، وأشار إلى أنه كان يذهب إلى مكتبه من أجل كتابة وتلحين أغنية له بالإضافة إلى جلسات السمر التي كانت تجمعه بكامل وأصدقائهما، لافتا إلى أن الأخير رفض أخذ أي مقابل مادي منه في تلحين أو كتابة الأغنية.

3- ضحكت على ربنا في مرضى

صرّح أنه في وقت مرضه كان حريصًا على ذكر الله وعزم على اعتزال مجال الفن والتمثيل، وعندما أتم الله شفاؤه واستعاد عافيته لم يفي بوعده، وأضاف قائلاً: "أنا ضحكت على ربنا في مرضي.. دعيت لربنا وأنا في مرضي إني مش هغني تاني ولا هرقص وأول ما بقيت كويس قومت ورقصت".

4- لو ابني مش راضي عني يبقى مش ابني

أكد سعد على رضا نجله عليه قائلاً: "لو إبني مش راضي عني يبقى مش إبني"، كما تحدث عن أهمية رضا والدته عليه ودعواته له التي تقوده بحياته الفنية متابعاً: "أنا لا بعرف ارقص ولا اغني ولا أمثل بس دعوات أمي هي اللي بتوفقني دايماً".

5- وجه رسالة لوالدته

استطرد سعد حديثه عن تشجيع والدته له في حياته الفنية من خلال دعواتها وحشد جميع أهالي المنطقة التي يسكنون بها في منزل أمه لمشاهدته عبر التلفاز، ووجّه رسالة لها باكياً: "يا حاجّة ربنا يشفيكي أنا من غيرك مسواش حاجة ولو جرالك حاجة عمري ماهغني تاني ولو عملت كده هبقى بضحك عليكي وعلى ربنا تاني".

6- سر ترشحه لرئاسة الجمهورية

كشف سعد سبب ترشحه للرئاسة بعد ثورة "25 يناير"، قائلاً: "كنت عايز أثبت للناس اللي كانوا عاملين شروط الرئاسة إن انتوا أهنتوا كرسي الرئيس فإذا كان مرشحين جابوا 30 ألف صوت أنا جبت 50 ألف"، مشيراً إلى أنه لا يصلح أن يكون أمين شرطة كونه ضعيف في الإملاء.

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7- ظلمت أمينة

علّق سعد الصغير على صورة المطربة الشعبية أمينة، قائلاُ: "كل سنة وانتِ طيبة، إحنا في شهر تسامح، أنا أسف سامحيني..

ظلمتها مرة واحدة من 5 سنين لما اتسببت في استبعادها من فيلم عشان كده هي زعلانة مني"، وتابع: "تشاجرنا أنا وأمينة وقولت للمنتج أحمد السبكي يا أنا يا أمينة في الفيلم، والسبكي إختارني أنا، وبعدها بأسبوعين إتصلت بيها قولت لها أنا أسف أنا مش بنام"، لترد عليه أمينة: "أنا دخلت فيلم تاني.. إدعي لي".

8- أنا رقاص

رد سعد على تصريح الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي وصفه بـ"الرقاص" في أحد لقاءاته التليفزيونية، وقال: "منا فعلاً رقاص هو مغلطش".

9- مرتضى منصور طلعني براءة

وصف سعد الصغير المستشار مرتضى منصور بـ"أطيب قلب في مصر"، واستطرد قائلاً أنه حصل على البراءة عن طريق مرتضى من قضية الرقص الخليع مع الراقصة وعد والتي حُكم عليه لمدة عام بسببها.

10- واحد غيري كان زمانه خادم في مسجد

روى سعد موقع وقع معه بمطار ليبيا قائلاً: "أصبت بنزيف والأطباء الليبيين مقدروش يوقفوا النزيف لمدة 4 أيام وانا على سلم الطيارة الكابتن الطيار رفض طلوعي للطائرة لإني كنت بنزف فوجئت برجل ليبي أخرج سرنجة من جيبه ولما أعطهالي وقف النزيف تماماً حسيت إن ربنا بعتهولي لإنقاذي"، وأضاف قائلاً: " واحد غيرى بعد الموقف ده كان زمانه خادم فى مسجد،وأشار إلى أنه دائماً يتعرض إلى مغريات فنية تدفعه لخوض أعمال غنائية وتمثيلية أخرى.

11- هعتزل بعد زواج إبني

أوضح سعد انه سيعتزل مجال الغناء والتمثيل بعد زواج نجله "محمود" لاعب فريق "البتروجيت" كاشفاً السبب وراء ذلك: "لما أتقدم لنسايب إبني محمود وأقولهم معاكو سعد محمود حنفي شغال في المصنع الحربي مش هقول سعد الصغير"، وعبّر عن معاناته بسبب الشهرة خاصة أنه سُجن في بدايات ظهوره على الجمهور لمدة عام كامل بسبب غنائه أغاني مخلة.

12- عدوية أسطورة مصر

عند عرض صورة المطرب الشعبي أحمد عدوية، أثنى سعد عليه كثيراً قائلاً: "مفيش فرح في مصر إلا ولازم نغني لعدوية ولما بروح أي بلد في العالم بغني أغنية "يا بنت السلطان"، واصفاً إياه بـ"أسطورة" مصر في الغناء الشعبي.