«مشروب» رامز و «رجل» شيرين| حقيقة 5 ألغاز أثاروا حيرة الجمهور في رمضان

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يحظي التليفزيون بمتابعة كبيرة من قبل المشاهدين، خاصة في رمضان لما يعرض من مسلسلات وإعلانات بكثافة في هذا الشهر، فيصبح الجمهور أكثير اهتمامًا بالتفاصيل والتى تصل لحد الألغاز التى يحاول فهمها وتفسيرها، ونرصد خلال التقرير التالى، حقيقة تلك التفاصيل التى أثارت حيرة الجمهور في شهر رمضان.

مشروب رامز

أثار المشهد الذي يظهر فيه الفنان رامز جلال وهو يتناول أحد السوائل، قبل تنفيذ مقلبه في برنامجه "رامز تحت الأرض" حيرة المشاهدين، وجعل البعض يخمن بأنه وقود من أجل إخراج نيران من فمه، ولكن كشفت بعض التقارير الصحفية حقيقة هذا السائل، وهو عبارة عن ماء يشربه رامز جلال، لأن جلد التنين الذي يرتدية يمنعه من شرب أي سوائل لساعات طويلة، وكذلك من مسك أي شيء بيديه، لكونه يضع حوافر التنين بدلا منها.

إعوجاج قدم شيرين في إعلان "فودافون"

جدل كبير أثارته المطربة شيرين عبد الوهاب خلال ظهورها في إعلان فودافون، بعدما لاحظها الجمهور وهي تمسك بالـ Jumpsuit من الأسفل وكأنها ستقع، بما أظهرها وكأنها تعانى من إعوجاج في قدميها.

ولكن خرجت المذيعة دينا فاروق وأوضحت صحة تلك الشائعات، خاصة بعد سؤالها لزملائها الذين عملوا في هذا الإعلان.

وكتبت: "اللى بيتكلموا عن حركة شيرين برجليها فى إعلان فودافون انا سألت زملاء اشتغلوا فى الإعلان كعب الجزمه شبك فى البنطلون كانت بتخرجه عشان ماتقعش وافتكرت انه مش هيبان وانها بتتصور ميديام".

وأضافت: "دى غلطة المخرج كان ممكن ياخد الزاوية التانية فى التصوير فى الجمله دى وبعدين يرجعلها فى اللونج عنده كادرات تانيه بخمس كاميرات على الأقل".

"كفايه هرى على حاجات تافهه وتجرح مشاعر الناس شيرين دى اتبهدلت من جمهور بتسعده وتحترمه احنا ليه وحشين كده .. دى إنسانه عفويه وفنانه جميله".

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"خنافة" أمير كرارة وأحمد عز

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أخرجت تلك الشائعات "كرارة"، عن صمته، وصرح أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك علاقة محبة واحترام، وأنة أثناء خروجه من صالة "الجيم" تقابل مع أحمد عز وهنأه بنجاح المسلسل، مؤكدًا أن "عز"، صديقه ولا يعلم سبب هذه الشائعات أو الغرض منها.