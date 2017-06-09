تزوجت 3 مرات ووالدها فنان شهير.. معلومات لا تعرفها عن «طمطم»

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بدأت مشوارها الفني منذ الصغر وساعدها في ذلك نشأتها فوالدها الفنان الكبير فاخر فاخر كان سببا فى احترافها التمثيل، لتبدأ خطواتها نحو النجومية منذ صغرها من خلال مشاركتها في فيلم "لن أبكي أبدًا".. هي الفنانة هالة فاخر، التى أصبحت من أهم الفنانات على الساحة الفنية حاليًا.

وعلى الرغم من عدم حصولها على أدوار بطولة مطلقة، إلا أن أدوارها محورية وتصبح الكفة التى ترجح كفة العمل الذي تشارك فيه.

في وسط ذلك لم يعرف جمهورها عنها الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى.

1_ولدت في 8 يونيو1946 بالإسكندرية وتبلغ من العمر 71 عامًا.



2_حصلت على شهادة التوجيهية من كلية فيكتوريا عام 1965م، ثم حصلت على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية.

3_اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم "لن أبكي أبدًا"، وتعتبر تلك التجربة الأولى لها في مرحلة الطفلولة عام 1957.

4_تربت "فاخر" في أسرة فنية، فلم يعرف الكثيرون ان والدها هو الفنان الشهير الراحل فاخر فاخر الذى شارك فى العديد من افلام الابيض والاسود فى فترة الاربعينات والخمسينات.

5_يعتبر دورها في في الأداء الصوتي لشخصية طمطم في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، هو الأهم في حياتها وجعلها محفورة في قلوب الجماهير.

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6_تنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في "امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة"، أما في التلفزيون شاركت بالبطولة في العديد من المسلسلات، أبرزها " الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة".

7_ تزوجت 3 مرات، ولكن زيجاتها باءت بالفشل، وعلى الرغم من ذلك مازالت علاقتها بأزواجها السابقين جيدة، وتقول عن تلك المرحلة: "طليقي الأخير هو اللي ربى ابني حسين وهو في الثامنة من عمره، وأدين له بتربية ابني، وعندي ابنتين هبة الله ومنة الله".

8_ بشكل مفاجئ، قررت "فاخر" ارتداء الحجاب عام 2010 واعتزال التمثيل، وذلك خلال ظهورها لأول مرة به مع الإعلامية لميس الحديد، إلا أنها عادت مرة أخري للتمثيل وقامت بالعديد من الأدوار بشعر "مستعار".

9_ تعتبر عملها على المسرح القومي، هو أهم محطات حياتها، وفي الدراما مسلسل "شرف فتح الباب"، و"الطريق" و"العيب" وفي السينما تعتبر عملها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "بين القصرين"، هو الأهم.



10_ صرحت خلال أحد حواراتها الصحفية عن الكثير في حياتها الشخصية، وقصة حب جمعتها بأحد الأشخاص منذ عشرين عامًا ولكنها لازالت تحبه حتى الآن، وتقول عن تلك العلاقة: "ما زلت أحبه حتى الآن، وحبى له هو السبب الرئيسى فى فشل زيجاتى السابقة، وخاصة أننى السبب فى ضياعه من يدى بغباء منى.. ولو رجعلى هترمي تحت رجليه".